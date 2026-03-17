Día del Síndrome de Down: presentarán en Salta las actividades previstas para el sábado

En el marco del Día Internacional del Síndrome de Down, que se conmemora cada 21 de marzo, este miércoles se realizará en la ciudad de Salta una conferencia de prensa para presentar las actividades programadas para la jornada.

La convocatoria está impulsada por la Asociación Colibrí, la Fundación La Estrella y la Municipalidad de la Ciudad de Salta, quienes brindarán detalles sobre las propuestas que se desarrollarán el próximo sábado con el objetivo de promover la inclusión, la visibilización y el respeto por los derechos de las personas con síndrome de Down.

El encuentro con los medios se llevará a cabo a las 11 en el Teatro Cubo, ubicado en Paraguay 1240. Allí se informará sobre el cronograma de actividades, que incluiría actividades abiertas a toda la comunidad.

Desde la organización destacaron la importancia de generar espacios de concientización y participación ciudadana en torno a esta fecha, que busca poner en agenda la igualdad de oportunidades y la plena inclusión social.

Al finalizar la conferencia, se ofrecerá un café para los asistentes.