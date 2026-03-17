Mujeres de la Patria: arte, historia y memoria en el Mercado Artesanal de Salta 

En el marco del Mes de la Mujer, el Mercado Artesanal de Salta será escenario de una propuesta cultural que busca recuperar y visibilizar el rol de las mujeres en la historia argentina. La actividad se llevará a cabo el sábado 21 de marzo a partir de las 18 en el patio interno del predio ubicado sobre avenida San Martín 2555, con entrada libre y gratuita.

La iniciativa es organizada de manera conjunta por el Instituto Güemesiano de Salta, el Consulado Distrito del Uruguay en Salta, Güemes Equipo de Competencia, Sabor Azar y la Fundación Juana Manuela Gorriti filial Rosario de la Frontera. El encuentro propone un recorrido por distintas expresiones artísticas y reflexivas que ponen en valor la participación femenina en la construcción cultural y social del país.

Uno de los ejes centrales será la mesa panel titulada “Las mujeres cuentan su historia”, coordinada por Martín Miguel Güemes Arruabarrena, presidente del Instituto Güemesiano. Allí, distintas expositoras abordarán temáticas vinculadas a la identidad, la cultura y el reconocimiento histórico. Entre ellas, la licenciada María Luisa Delatorre reflexionará sobre las voces femeninas en la historia; la chef internacional Norma Azar se referirá al legado gastronómico; la cónsul de Uruguay en Salta, Marisa Faccio, compartirá su experiencia institucional; y la profesora Fanny Pérez pondrá el foco en la figura de Benita Campos como referente educativa y cultural.

El programa continuará con intervenciones artísticas que incluirán la participación de la academia “Estampas Criollas”, dirigida por Pamela Reinoso y Leonel Valdez, y la presentación de la baguala como expresión identitaria a cargo de Chicha Guanca, de Chicoana. La propuesta suma además un espacio poético con la voz de David Slodky, quien presentará fragmentos de su obra “La madre de todos los vivientes”, junto a textos de Alfonsina Storni y Armando Tejada Gómez, además de una semblanza dedicada a Carmen Puch de Güemes.

El cierre estará marcado por un homenaje a referentes de la cultura argentina como Lola Mora, Mercedes Sosa y María Elena Walsh, con la interpretación del cantautor Robustiano Figueroa Reyes. La jornada concluirá con un brindis y degustación de “Cocina Ecléctica”, a cargo de Sabor Azar y el equipo de competencia Güemes.

La propuesta reúne distintas disciplinas en un mismo espacio con el objetivo de resignificar el papel de las mujeres en la historia y promover su reconocimiento desde el arte, la palabra y la tradición.