Grammy 2026: Bad Bunny hizo historia y ganó Álbum del Año con un disco en español

La música brilló en la 68ª entrega de los Premios Grammy 2026, que se celebró el 1° de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, con una ceremonia que combinó momentos artísticos memorables y fuertes declaraciones sociales desde el escenario. Bajo la conducción del comediante Trevor Noah, artistas de diversos géneros subieron al escenario para recibir los galardones más importantes de la industria musical, en una noche que será recordada por su diversidad y por la intimidad de algunos discursos.

Sin dudas, el momento más histórico de la noche fue cuando Bad Bunny se convirtió en el primer artista en lengua española en ganar el premio a Álbum del Año con su exitoso disco Debí Tirar Más Fotos, cantado íntegramente en español. El reconocimiento marcó un punto de inflexión para la música latina dentro de la industria global y fue uno de los momentos más destacados de la 68ª edición de la ceremonia.

En la categoría más importante de la noche, el artista puertorriqueño se impuso a Justin Bieber (Swag), Sabrina Carpenter (Man’s Best Friend), Clipse, PUSHA T y MALICE (Let God Sort Em Out), KENDRICK LAMAR (GNX), LEON THOMAS (Mutt) y TYLER, THE CREATOR (Chromakopia), consolidando un triunfo histórico para un álbum íntegramente en español.

Visiblemente emocionado, Bad Bunny se secó las lágrimas mientras se acercaba al escenario para recibir el galardón. Luego de recomponerse, habló en español para agradecer a Dios, a la Academia de la Grabación, a su madre y a todas las personas que trabajaron en el proyecto. En uno de los pasajes más aplaudidos de la noche, dedicó el premio a los migrantes: “Quiero dedicar este premio a todas las personas que tuvieron que dejar su tierra, su país, para seguir sus sueños”, expresó en inglés, provocando una ovación del público.

Además del premio mayor, Bad Bunny también fue protagonista por sus declaraciones al recibir el Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana, cuando abrió su discurso con un contundente “ICE out” (“Fuera ICE”). Desde el escenario profundizó su mensaje con un fuerte llamado a la humanidad: “No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos”, afirmó, en uno de los momentos más políticos y comentados de la ceremonia.

El impacto de Bad Bunny en los Grammy 2026 se enmarca en una carrera que viene rompiendo barreras desde hace años. Ya había hecho historia cuando Un Verano Sin Ti fue el primer álbum en español nominado a Álbum del Año, y ahora logró el reconocimiento máximo, además de sumar premios y nominaciones en categorías globales.

La figura del artista también está en el centro de la escena por lo que será su próxima presentación en el show del entretiempo del Super Bowl, donde debutará como artista principal. Anteriormente había participado como invitado en la actuación de JENNIFER LOPEZ y SHAKIRA en 2020, pero esta será la primera vez que encabece el espectáculo.

Sin embargo, su elección por parte de la NFL generó polémica. El presidente DONALD TRUMP y varios de sus seguidores conservadores criticaron la decisión y anunciaron que no asistirán al evento, además de advertir sobre la presencia de agentes del ICE. En respuesta, Bad Bunny lanzó recientemente un adelanto de su show con bailarines de distintas etnias, edades y estilos, acompañado por un mensaje claro: “el mundo va a bailar”.

La ceremonia también estuvo marcada por el reconocimiento a otras figuras consumadas de la música. Kendrick Lamar, junto a SZA, se alzó con el premio a Grabación del Año por “Luther”, mientras que Lamar también obtuvo el galardón a Mejor Álbum de Rap por GNX, reforzando su posición como uno de los artistas más premiados de la noche.

Billie Eilish se llevó el Grammy a Canción del Año por “Wildflower”, un triunfo emotivo que también incluyó un llamado a la inclusión y los derechos humanos, destacándose como uno de los discursos más reflexivos de la noche. Por su parte, Lady Gaga fue galardonada con los premios a Mejor Álbum Pop Vocal por Mayhem y Mejor Grabación Pop Dance por “Abracadabra”, reforzando su estatus como una de las voces pop más influyentes de su generación.

La gala no se limitó a las categorías tradicionales: la nueva generación también tuvo su espacio. Olivia Dean fue reconocida como Mejor Artista Nuevo, un premio que destaca la emergente escena musical internacional. Además, artistas como Lola Young triunfaron en las categorías individuales como Mejor Interpretación Pop Solista, mientras Turnstile y Nine Inch Nails fueron premiados en las categorías de rock y metal.

El Grammy 2026 también celebró géneros globales y diversas tradiciones musicales. Tyla se llevó el premio a Mejor Interpretación de Música Africana, mientras que Natalia Lafourcade fue premiada como Mejor Álbum de Pop Latino por Cancionera. Estos reconocimientos subrayan la diversidad de estilos y culturas que confluyen en la escena musical global actual.

Más allá de los premios competitivos, la noche rindió homenaje a grandes figuras fallecidas en 2025, con un segmento In Memoriam que incluyó a leyendas como Ozzy Osbourne y D’Angelo, interpretado por músicos invitados en un momento de respeto y reconocimiento a las contribuciones al arte musical.

En la ceremonia de entrega de premios especiales previa a la gala principal, iconos de la música recibieron reconocimientos por su trayectoria. Nombres como Chaka Khan, Cher, Whitney Houston, Fela Kuti y Carlos Santana fueron honrados con los Lifetime Achievement Awards, celebrando décadas de impacto en la música.

La fuerte presencia de la música latina fue otro de los ejes que atravesó la ceremonia. Además del histórico triunfo de BAD BUNNY, la Argentina también tuvo su momento destacado con CA7RIEL y PACO AMOROSO, quienes ganaron el Grammy a Mejor Álbum Latino Rock o Alternativo por Papota. El reconocimiento al dúo confirmó el crecimiento de la escena argentina en el plano internacional y se sumó a una noche marcada por la consagración de artistas en español en categorías de alto impacto.

El evento 2026 también reflejó la evolución de la Academia de Grabación y su compromiso con la representación de múltiples géneros y disciplinas, con categorías nuevas o adaptadas que abarcan desde el country tradicional hasta el diseño de portada de álbum, asegurando que cada aspecto creativo de la industria sea reconocido.

A continuación, la lista más completa de ganadores en las principales categorías de los Grammy 2026:

Lista de ganadores – Grammy 2026

Categorías generales

Álbum del año: Debí tirar más fotos – Bad Bunny

Grabación del año: “Luther” – Kendrick Lamar con SZA

Canción del año: “Wildflower” – Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell

Mejor nuevo artista: Olivia Dean

Mejor productor del año (no clásica): Cirkut

Mejor compositor del año (no clásica): Amy Allen

Pop

Mejor álbum vocal pop: Mayhem – Lady Gaga

Mejor álbum vocal pop tradicional: A Matter of Time – Laufey

Mejor interpretación pop solista: “Messy” – Lola Young

Mejor interpretación pop en dúo o grupo: “Defying Gravity” – Cynthia Erivo & Ariana Grande

Urbano / Latino

Mejor álbum de música urbana: Debí tirar más fotos – Bad Bunny

Mejor álbum de pop latino: Cancionera – Natalia Lafourcade

Mejor álbum de rock latino o alternativo: Papota – Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor álbum de música latina tropical: Raíces – Gloria Estefan

Mejor álbum de música mexicana (incluida tejana): Palabra de To’s (Seca) – Carín León

Rap / R&B

Mejor álbum de rap: GNX – Kendrick Lamar

Mejor álbum de R&B: Mutt – Leon Thomas

Rock / Alternativo / Metal

Mejor álbum de rock: Never Enough – Turnstile

Mejor álbum de música alternativa: Songs of a Lost World – The Cure

Mejor interpretación rock: “Changes (Live From Villa Park)” – Yungblud

Dance / Electrónica / Global

Mejor grabación dance pop: “Abracadabra” – Lady Gaga

Mejor interpretación de música global: “EoO” – Bad Bunny

Jazz

Mejor álbum de jazz latino: A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole – Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta & Joey Calveiro

Video, arte y teatro

Mejor video musical: “Anxiety” – Doechii

Mejor portada de álbum: Chromakopia – Shaun Llewellyn & Luis “Panch” Pérez (dirección de arte para Tyler, The Creator)

Mejor álbum de teatro musical: Buena Vista Social Club

La 68ª edición de los Grammy dejó una marca histórica para la música en español, consolidó la presencia de voces emergentes y consagradas, y mezcló la celebración artística con mensajes de profundo impacto social.