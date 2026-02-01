Ca7riel y Paco Amoroso hicieron historia: ganaron el Grammy 2026 al mejor álbum latino rock o alternativo

El dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso se consagró en la 68.ª edición de los Premios Grammy 2026, llevándose el galardón al Mejor Álbum Latino Rock o Alternativo por su trabajo Papota, entregado durante la ceremonia celebrada el 1° de febrero en el Arena de Los Ángeles. La dupla, que ya había marcado presencia en los Latin Grammys anteriores con múltiples reconocimientos, consolidó su impacto internacional con esta estatuilla en la gala principal.

La victoria de Ca7riel y Paco Amoroso refleja la creciente influencia de la música argentina en los grandes escenarios globales, destacándose en un año con alta competencia en categorías latinas y alternativas, incluyendo artistas consagrados del género. Su éxito con Papota no solo premia una obra creativa y original, sino que también los posiciona como referentes de la escena latinoamericana en los premios más importantes de la industria musical mundial.