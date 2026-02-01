PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
17°
2 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

música
"Cubanito"
Grammy 2026
música
"Cubanito"
Grammy 2026

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR BLUE

$1470.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

Ca7riel y Paco Amoroso hicieron historia: ganaron el Grammy 2026 al mejor álbum latino rock o alternativo

El dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso celebró un hito internacional al ganar el Grammy 2026 a Mejor Álbum Latino Rock o Alternativo por Papota, consolidando su proyección global en la ceremonia central de los premios más prestigiosos de la música.
Domingo, 01 de febrero de 2026 22:46
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso se consagró en la 68.ª edición de los Premios Grammy 2026, llevándose el galardón al Mejor Álbum Latino Rock o Alternativo por su trabajo Papota, entregado durante la ceremonia celebrada el 1° de febrero en el Arena de Los Ángeles. La dupla, que ya había marcado presencia en los Latin Grammys anteriores con múltiples reconocimientos, consolidó su impacto internacional con esta estatuilla en la gala principal.

Notas Relacionadas

La victoria de Ca7riel y Paco Amoroso refleja la creciente influencia de la música argentina en los grandes escenarios globales, destacándose en un año con alta competencia en categorías latinas y alternativas, incluyendo artistas consagrados del género. Su éxito con Papota no solo premia una obra creativa y original, sino que también los posiciona como referentes de la escena latinoamericana en los premios más importantes de la industria musical mundial.

 

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD