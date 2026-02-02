Bad Bunny alzó la voz en los Grammy 2026: “Fuera ICE” y un fuerte mensaje en defensa de los migrantes

La ceremonia de los Premios Grammy 2026 tuvo uno de sus momentos más resonantes cuando Bad Bunny utilizó su discurso de agradecimiento para lanzar una dura crítica contra el ICE. Al recibir el galardón a Mejor Álbum de Música Urbana, el artista abrió su mensaje con un contundente “ICE out” (“Fuera ICE”), una frase que rápidamente recorrió el mundo y se volvió tendencia en redes sociales.

Desde el escenario montado en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, el cantante puertorriqueño profundizó su postura con un mensaje centrado en la humanidad de los migrantes. “No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos”, expresó ante una audiencia que respondió con una ovación sostenida, marcando uno de los instantes más políticos de la noche.

El pronunciamiento de Bad Bunny se dio en un contexto de fuerte debate social y político en Estados Unidos por las políticas migratorias y el accionar de los organismos de control. Lejos de limitarse a un agradecimiento protocolar, el artista eligió utilizar el escenario global de los Grammy para visibilizar una causa que viene acompañando en distintas intervenciones públicas.

El gesto no pasó desapercibido dentro ni fuera de la industria musical. En redes sociales, miles de usuarios destacaron la valentía del músico por aprovechar uno de los eventos más vistos del mundo para emitir un mensaje político, mientras que otros reavivaron la discusión sobre el rol de los artistas en temas sociales sensibles.

Con esta intervención, Bad Bunny volvió a demostrar que su influencia trasciende lo musical. Además de consolidarse como una de las figuras más influyentes de la escena global, el artista reafirmó su perfil como voz activa en debates sociales, utilizando su popularidad para amplificar reclamos que exceden el escenario y llegan al centro de la agenda pública internacional.