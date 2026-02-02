La Cámara Argentina de Turismo confirmó que Jujuy lideró la ocupación en el norte en enero

Jujuy encabezó los niveles de ocupación en la región, mientras que Salta quedó por debajo del promedio, aunque con picos destacados en algunos destinos. A nivel nacional, el turismo interno sostuvo un arranque de temporada positivo, con buenos números en la costa, Córdoba y la Patagonia.

El turismo interno volvió a ser protagonista durante enero y dejó un balance positivo en gran parte del país. Sin embargo, en el norte argentino los resultados mostraron diferencias claras entre las provincias. Según el informe del Observatorio de Turismo de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Jujuy fue el destino con mejor desempeño de la región, con un promedio de ocupación del 60% y registros cercanos al 70% en la Quebrada de Humahuaca.

Jujuy: Quebrada de Humahuaca, Purmamarca.

En contraste, Salta promedió un 50% de ocupación a nivel provincial, aunque algunos destinos lograron destacarse en fechas puntuales. Cafayate alcanzó un 69%, Cachi llegó al 81% durante el Festival de la Tradición Calchaquí y San Lorenzo registró picos del 83% en un fin de semana clave.

No obstante, desde el sector privado ya venían expresando preocupación incluso antes de la difusión del informe oficial. Empresarios del sector turístico y representantes de cámaras hoteleras y gastronómicas habían advertido que la temporada de verano 2026 avanzaba en Salta con niveles de ocupación de entre el 35% y el 40%, cifras muy inferiores a las habituales para esta época del año. El vicepresidente de la Cámara de Turismo de la Provincia, Mariano García Cainzo, señaló que en la ciudad de Salta la ocupación apenas alcanzó el 35%, mientras que el promedio provincial rondó el 40%.

Al comparar la situación con Jujuy, García Cainzo sostuvo que la provincia vecina “está apostando fuerte a la promoción” y reconoció que podría estar captando parte de las pernoctaciones. “Tenemos atractivos similares, pero hay que salir a decirle a la gente que nos visite. Eso implica invertir en promoción, viajar, visitar agencias, invitar periodistas y generar eventos”, remarcó.

En el resto del norte, Santiago del Estero–La Banda mostró cifras similares a las de Jujuy, mientras que en Tucumán, Tafí del Valle y San Javier se movieron entre el 65% y el 70%, impulsados principalmente por escapadas de corta duración y turismo regional.

Desde la Cámara Argentina de Turismo destacaron el trabajo conjunto entre el sector público y privado. “Cerramos enero como un mes positivo para el turismo argentino, con un gran compromiso de los destinos y una estrategia de promoción que dio buenos resultados”, afirmó Laura Teruel, presidenta de la CAT, quien además adelantó que la campaña Elegí Argentina continuará reforzándose durante febrero, con el impulso adicional de los carnavales.

Buen desempeño a nivel nacional

A nivel país, la costa atlántica volvió a concentrar gran parte de la demanda. Pinamar registró una ocupación promedio del 85% y Cariló alcanzó el 90%, con jornadas de ocupación plena durante la segunda quincena. Villa Gesell promedió un 68%, aunque localidades como Mar de las Pampas, Las Gaviotas y Mar Azul superaron el 90% en la segunda mitad del mes. En Mar del Plata, la ocupación osciló entre el 65% y el 70%, con picos los fines de semana.

Córdoba se consolidó como uno de los grandes ganadores del verano, con más de 2,4 millones de visitantes durante enero y niveles de ocupación que en algunas localidades rozaron el lleno total. El informe destacó un crecimiento interanual del 20% respecto del mismo período de 2025.

La Patagonia también cerró enero con números sólidos. Bariloche promedió un 80% de ocupación y Ushuaia alcanzó el 80%, impulsada por la temporada alta de cruceros. En el Litoral, Iguazú promedió un 82%, mientras que Entre Ríos superó los 2 millones de visitantes, con una ocupación provincial del 66%.

El informe confirmó que enero dejó un buen arranque de temporada, con una distribución equilibrada del turismo en todo el país. De cara a febrero, el sector apuesta a sostener la actividad con el impulso de los carnavales y la continuidad del turismo interno, mientras Salta enfrenta el desafío de revertir los bajos niveles de ocupación advertidos por el sector empresario.