El streaming científico “Fondo del mar” del CONICET ganó el Martín Fierro de Oro en los premios de streaming

La primera edición de los Premios Martín Fierro a los Canales de Streaming 2025, celebrada este domingo 14 de diciembre en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, consagró como gran ganador del evento al proyecto científico “Fondo del mar”, una transmisión impulsada por el CONICET que siguió en vivo una expedición oceanográfica en el cañón submarino de Mar del Plata.

El Martín Fierro de Oro, el galardón máximo de la ceremonia organizada por APTRA, fue entregado al equipo de científicos y técnicos que lideró la misión Talud Continental IV, un proyecto que permitió a miles de personas seguir en tiempo real la exploración de las profundidades del Océano Atlántico Sur, con imágenes y datos directos desde casi 4.000 metros de profundidad.

La transmisión, que se difundió a través del canal de YouTube del Schmidt Ocean Institute y otras plataformas digitales, fue destacada no solo por su calidad técnica sino también por su valor educativo y social, acercando la ciencia a públicos amplios y diversos. Más de 30 investigadores, técnicos y becarios del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC) y del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) participaron activamente en el proyecto.

Durante la gala, conducida por Damián Betular y Paula Chaves, los representantes del CONICET subieron al escenario para recibir la estatuilla dorada y expresaron su agradecimiento al público, a las familias y a la comunidad educativa que siguió la transmisión. “Gracias a la gente que fue parte y a todos ustedes porque cada streaming que pasó, se alentó. Llevemos la ciencia a cada niño, por favor”, dijo una de las científicas premiadas.

La elección del proyecto “Fondo del mar” como ganador del Martín Fierro de Oro sorprendió a muchos, ya que compitió con producciones de alto perfil de canales de entretenimiento digital como Olga, Luzu TV y otros contenidos populares del universo streaming. Este reconocimiento marca un hito para la divulgación científica en Argentina, al posicionar a un contenido educativo en el lugar más alto de una premiación tradicionalmente dominada por formatos de entretenimiento.

El evento, que también transmitió sus nominados, reconocimientos y momentos de alfombra roja en simultáneo por Telefe y OLGA, reflejó el auge de los contenidos digitales y el crecimiento del streaming argentino como una industria cultural en expansión.

Con esta premiación, la gala de los Martín Fierro de Streaming no solo celebró la producción audiovisual del año, sino que también puso de manifiesto el impacto que contenidos innovadores pueden tener en la sociedad, combinando ciencia, entretenimiento y acceso democrático al conocimiento.