Ruta 34: Llegan las vacaciones y aumentan los siniestros

Con el inicio de las vacaciones, como cada año, el flujo de automóviles desplazándose sobre la ruta nacional, 34 se ve incrementado en un 100%, lo que genera un gran número de inconvenientes que afectan tanto a los conductores foráneos como a la población local. La ruta nacional 34 es una de las principales vías internacionales del país, que en el tramo que atraviesa el departamento Güemes, su ancho sigue siendo solo de dos carriles, un problema estructural que genera una demora excesiva en el desplazamiento vehicular.

Esta demora es tomada con mucha impaciencia por parte de los conductores, quienes realizan maniobras muy imprudentes para pasar la larga fila de vehículos utilizando las banquinas o circulando en contramano. Estas acciones imprudentes, ponen en riesgo a la población local, que además de no poder cruzar de una banda a la otra, sin el riesgo de ser atropellados o colisionados, deben esperar un prolongado tiempo hasta que algún conductor samaritano les permita el paso.

En los últimos meses del año, con algunas obras realizadas sobre las rutas y las banquinas, se vieron policías de tránsito controlando esta caótica situación, siendo la única opción disponible para brindar seguridad, especialmente a los vecinos de barrios próximos como el Cooperativa, Rufino Castañeda o Los Olivos. A pesar de estas medidas, aún se pueden ver a vehículos levantar una gran polvareda al transitar sobre la banquina, o a otros "jugarse" a pasar en contramano buscando con desesperación un espacio donde colarse, antes que otro vehículo aparezca de frente.

Circuló sobre la banquina en contramano

Esta fue la situación de una mujer con domicilio en Vaqueros, quién para evitar la espera de una larga cola de automóviles, decidió circular sobre la banquina en contramano. Sin conocer el sector, se encontró con un canal derivador de líquidos pluviales que se está pegado a las vías del ferrocarril, sin poder esquivarlo, terminó introduciendo la parte delantera de su vehículo dentro del canal con un saldo de solo daños materiales. La mujer adujo que no existe una barrera de contención o una señal sobre la existencia del canal, lo cual es cierto, sin embargo, ese accidente nunca hubiera pasado si ella no hubiese circulado a contramano por la banquina tratando de adelantarse.

"Allí estaban mis compañeros de trabajo, controlando y dando prioridades de paso, la señora no esperó y condujo en contramano, muchas veces la ansiedad nos puede jugar una muy mala pasada" manifestó un inspector de tránsito municipal.

Choques múltiples, colisiones contra moto vehículos, insultos, bocinazos, son situaciones que se pueden ver a diario en tiempo de vacaciones, cuando muchas familias salen en busca de una recreación, lo que se repite en todos los feriados largos, incidentes que tienen lugar en el trayecto de un kilómetro y medio de la ruta nacional, que atraviesa por la ciudad de General Güemes.