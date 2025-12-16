Docentes recurren a préstamos en la ADP y la paritaria "es sólo por el bono"

El deterioro del poder adquisitivo, la inflación acumulada y los límites de la negociación salarial empujaron a un número cada vez mayor de trabajadores de la educación salteña a recurrir a la Asociación Docente Provincial (ADP) en busca de asistencia financiera. Así lo confirmó el secretario general del gremio, Fernando Mazzone, en una entrevista con Radio Salta, donde detalló que los pedidos de préstamos y ayudas de emergencia crecieron entre un 200% y un 300% en relación al año pasado.

Según explicó el dirigente, a través de la mutual de la ADP los afiliados pueden acceder a préstamos, con un tope de hasta 400 mil pesos, o a ayudas de emergencia de $30 mil, que se otorgan de manera inmediata. Solo en el último mes, el gremio destinó más de 40 millones de pesos a este tipo de asistencia, alcanzando a más de mil docentes.

"Es un fenómeno diario, que se va incrementando a medida que avanza el mes", describió Mazzone, y agregó que lo que más llama la atención es que muchos de los solicitantes nunca antes habían pedido ayuda al sindicato.

Consultado sobre los motivos, señaló que la mayoría de los pedidos están vinculados a gastos corrientes: pago de servicios, tarjetas de crédito y compromisos financieros básicos.

"El banco les chupa todo", resumió, al describir una realidad que, según indicó, no escapa al contexto general de ajuste y caída de fondos nacionales destinados a educación.

Foco en el bono

En ese escenario, la discusión paritaria aparece atravesada por fuertes restricciones. Mazzone confirmó que la próxima reunión con el Gobierno provincial está prevista para este miércoles, a las 15. Dijo que el eje central del debate será la mejora del bono extraordinario propuesto para de enero y febrero, ya que recién se hablará sobre un incremento porcentual en los sueldo recién en el segundo mes de 2026.

Los docentes cuentan en este con un aumento del 5% correspondiente a diciembre —que impacta tanto en el salario como en el aguinaldo—, pero el propio titular de la ADP reconoció que "viene un momento bastante duro" y que será necesario buscar mecanismos para recomponer el salario frente a una inflación que supera ampliamente los incrementos otorgados durante el año.

En la mesa salarial, el Ejecutivo provincial ofreció un bono total de 180 mil pesos, a pagarse en dos cuotas de 90 mil en enero y febrero. Desde los gremios, y en particular desde la ADP, se planteó que el refuerzo sea de 150 mil pesos por mes, es decir, dos bonos de ese monto, para amortiguar la pérdida de poder adquisitivo hasta la próxima discusión salarial, prevista recién para febrero, cuando se comenzará a analizar el esquema para 2026.

Mazzone explicó que el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, fue claro al señalar que no hay margen para incrementos porcentuales adicionales en esta etapa y que la discusión de fondo se trasladará al año próximo. En ese marco, el sindicato también elevó otros reclamos sectoriales, como la cobertura de cargos vacantes en las escuelas y la mejora de condiciones laborales.

Reelección

Las definiciones sobre la crisis y las paritarias se dieron apenas un día después de que Fernando Mazzone fuera reelecto como secretario general de la ADP, el gremio docente mayoritario de la provincia. La elección se realizó el domingo, en una jornada marcada por altas temperaturas, y coincidió con el 75° aniversario de la institución.

La conducción encabezada por Mazzone se presentó con lista única, un dato que el dirigente subrayó como inédito en la historia del sindicato. Según los datos oficiales, estaban habilitados para votar 9.690 afiliados y participaron 5.012, lo que representa alrededor del 51% del padrón. Del total de votos emitidos, el 1,44% fue en blanco, un porcentaje que el propio Mazzone consideró valioso en términos democráticos, al destacar que incluso quienes no están conformes con la gestión optaron por ejercer su derecho a votar.

En la entrevista radial, el dirigente valoró especialmente la participación en un día domingo y en condiciones climáticas adversas, y remarcó que ese compromiso refleja el vínculo de los afiliados con la institución. "No soy el dueño del gremio", sostuvo, al definir su rol como administrador de los recursos de los docentes y parte de una conducción colectiva.

Tras conocerse los resultados, Mazzone agradeció públicamente el respaldo recibido y señaló que la continuidad al frente de la ADP implica redoblar el compromiso en un contexto especialmente complejo para el sector. Con un escenario salarial ajustado, crecientes demandas de asistencia y una negociación paritaria condicionada por la situación económica general, el gremio docente inicia un nuevo período de gestión atravesado por desafíos que exceden largamente lo institucional y ponen en primer plano la urgencia social de miles de trabajadores de la educación en Salta.