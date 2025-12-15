¡No hay plata! Argentina, en el "top 5" para concurrir al Mundial 2026

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) recibió cerca de 101 mil solicitudes de entradas por parte de los hinchas argentinos para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, quedando entre los cinco países que más tickets pidieron.

Los hinchas "albicelestes" quedaron en el quinto lugar de los países que más entradas solicitaron para asistir a alguno de los 104 partidos del próximo Mundial que iniciará el 11 de junio de 2026 con el partido entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca.

El pasado jueves se abrió la tercera etapa de venta de entradas para la cita intercontinental ya con el cronograma de la competencia develado. Los argentinos solicitaron cerca de 101.056 entradas y quedaron en el quinto lugar detrás de los brasileños que pidieron 101.576 tickets.

Esto también demuestra el interés y fanatismo "argento" por ver nuevamente en acción al actual campeón mundial, en la despedida de Messi.

Con 367.376 solicitudes, Colombia lidera el ranking y es seguido en el podio por los europeos Inglaterra, con 140.291, y Alemania, con 138.246. Esta estadística que contempla la FIFA no tiene en cuenta a los tres países anfitriones.

Suites hasta US$ 96.000

Por otra parte se supo que la FIFA ya puso a la venta las suites para los partidos de la Selección argentina en el Mundial 2026, que jugará ante Argelia (16/06) en Kansas City y frente a Austria (22/06) y Jordania (27/06) en Arlington, Texas, dentro del área metropolitana de Dallas-Fort Worth. Y las mismas se pueden conseguir hasta por un máximo de 96.600 dólares. ¿Cómo son estos lujosos espacios?

Las suites son paquetes de hospitalidad VIP y le permiten a los espectadores que pueden adquirirlas ver el partido con una vista privilegiada y disfrutar de "platos de temporada preestablecidos combinados con champán premium, vino, cerveza, licores, cócteles sin alcohol y una variedad de refrescos", además de un baño privado y pases para el estacionamiento.

En su página oficial, la FIFA ofrece seis suites de lujo para Argentina - Argelia: la más barata cuesta 44.200 dólares e incluye un total de 13 entradas, mientras que la más costosa cuesta USD 78.200 y cuenta con hasta 23 tickets para el partido.

Para el duelo ante Austria hay 17 suites disponibles y para el que será ante Jordania se ofrecen 10. En el caso del partido ante los austríacos, la de menor precio parte en los USD 43.350 e incluye 17 entradas, mientras que la más cara vale esos USD 96.600 y cuenta con 24 boletos a disposición; y para el encuentro frente a los jordanos, la más barata vale USD 64.800 con 18 tickets, y la de mayor precio, esos USD 96.600 y los mismos 24 boletos.

En ambos partidos, los servicios ofrecidos son los mismos que contra Argelia: comida, bebida, baño privado y estacionamiento.

Para consultar detalles y acceder a la compra de las mismas -incluso para otros partidos- se puede visitar el siguiente link: https://fifaworldcup26.suites.fifa.com/events/Algeria-vs-Argentina-111707/.