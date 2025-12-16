Sigue la causa de la droga en el penal de Villa Las Rosas

Si bien los allanamientos se realizaron el jueves pasado, en las últimas horas se conocieron nuevos detalles de la investigación encabezada por el fiscal penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Leandro Flores, que permitió desarticular organizaciones dedicadas a la comercialización de estupefacientes con base en la Unidad Carcelaria 1 y ramificaciones en la ciudad de Salta y Villa San Lorenzo.

Los procedimientos incluyeron 14 allanamientos en domicilios particulares y cinco requisas en celdas del penal, con la participación de 70 efectivos de la Unidad Investigativa UFINAR. Como resultado, se secuestraron drogas, elementos para el fraccionamiento y la distribución, teléfonos celulares, dinero en efectivo, vehículos y documentación de interés para la causa. En una de las celdas, ocultos debajo de una baldosa, se hallaron 146 envoltorios con pasta base de cocaína, un teléfono celular con su cargador y un hierro cilíndrico.

En total, quedaron detenidas 20 personas, nueve mujeres y once hombres, cuatro de ellos internos de la UC1, vinculados a tres causas penales. El fiscal Flores imputó provisionalmente a 14 de los detenidos por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada y por haberse cometido en un establecimiento de detención, mientras que a otros seis se les imputó el delito de comercialización de estupefacientes.

De acuerdo con la investigación, las maniobras se iniciaron a partir de denuncias anónimas y permitieron establecer la existencia de una red organizada que operaba tanto fuera como dentro del penal, con roles diferenciados y una coordinación permanente. El circuito de comercialización incluía bocas de expendio en los barrios Finca Valdivia, Nueva Esperanza y 17 de Octubre, mientras que dentro de la unidad se utilizaban billeteras virtuales como mecanismo de pago.