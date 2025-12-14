Buscan la fábrica de los asientos de cemento rellenos de cocaína

Un vendedor de autos oriundo de Misiones protagonizó el viernes una cinematográfica fuga de las fuerzas de seguridad en Santiago del Estero, que terminó con su detención en Chaco. Se trata de Hugo Alejandro Kalenok (30), quien ahora deberá afrontar un proceso judicial por narcotráfico tras el secuestro de una carga millonaria de cocaína.

La investigación permitió establecer que los 90 kilos de cocaína incautados tendrían un valor cercano a los 1.000 millones de pesos. Desde las primeras horas, la pesquisa puso el foco en Salta: una fuente adelantó que la droga habría sido transportada desde esa provincia, oculta dentro de bancos de cemento tipo jardín, posiblemente fabricados allí. Gendarmería también analiza si el detenido contó con apoyo logístico y si hubo cómplices que lograron escapar durante la persecución, que se extendió por casi 270 kilómetros y se prolongó durante casi tres horas, entre el departamento Copo y la ciudad de Roque Sáenz Peña, Chaco.

Kalenok, domiciliado en el barrio Virgen del Rosario, trasladaba la cocaína cuidadosamente camuflada dentro de estructuras de cemento armado. En total se contabilizaron 90 kilos con 128 gramos, fraccionados en 85 panes, alojados en el interior de los bancos ornamentales. Uno de ellos se quebró por la violencia de la huida a alta velocidad a través de tres provincias.

El origen de la droga, su recorrido y la posible fabricación de los ornamentos rellenos de estupefacientes constituyen ahora el eje central de la causa, que quedó radicada en el Juzgado Federal a cargo de Sebastián Argibay.

Todo se desencadenó cuando una camioneta Toyota, que ya habría atravesado la provincia de Salta cargada con dos grandes bancos de jardín de cemento armado, ingresó al interior del departamento Copo por la ruta nacional 16. Al ser detenido para un control, el conductor aceleró y huyó, dejando abandonado su DNI.

Atropelló a dos gendarmes

Minutos después llegó a Monte Quemado. Lejos de detenerse, atropelló a dos gendarmes y dio inicio a una extensa persecución por la ruta nacional 16. Tres horas más tarde, el vehículo fue localizado en Roque Sáenz Peña, Chaco.

Ante las señas policiales, el misionero abandonó la camioneta y se internó en el monte. Fue perseguido por efectivos de Tránsito y Seguridad Vial, que lograron reducirlo a unos 200 metros del lugar.

Una vez detenido, se le practicó un test de alcoholemia que dio resultado negativo. La camioneta presentaba números de motor y chasis originales, aunque la cédula de identificación era apócrifa.

Un perro antinarcótico resultó clave para confirmar la carga: marcó uno de los bancos de cemento dañados durante la fuga. En pocos minutos, los gendarmes detectaron envoltorios de nylon transparente que sobresalían de las pesadas estructuras. Frente a la evidencia, el acusado bajó la cabeza, sin ofrecer resistencia.

Kalenok registra antecedentes por delitos vinculados al narcotráfico. En su prontuario figura un operativo realizado en 2024 en Ciudad del Este, Paraguay, donde habría sido detenido por robo de vehículos y tráfico de drogas en la Triple Frontera, como integrante de una organización criminal.

En aquel procedimiento fueron arrestados varios integrantes de la banda, con residencia en Misiones, además de un chaqueño y un ciudadano brasileño.

El puntero no aparece

El agenciero de autos misionero aguardaba ser trasladado a Santiago del Estero y alojado en la base de Gendarmería Nacional para ser indagado hoy por el juez federal Sebastián Argibay.

Los voceros deslizaron que no era descabellada la hipótesis de fuga de cómplices, en especial del coche "puntero" que venía delante de la camioneta del misionero.

Un "puntero" es la persona que viaja por la ruta, siempre adelante del transporte que lleva la droga. Su misión es alertar al cómplice sobre los movimientos en la ruta y en especial, advertirle sobre controles capaz de poner en riesgo el traslado de la mercancía. Tratándose de 90 kilos, los voceros sugirieron que casi seguro la 4 x 4 era respaldada por un puntero que literalmente desapareció durante la persecución.