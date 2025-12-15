PUBLICIDAD

15 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Descubrimiento
música
Finca Karina
Frontera caliente
General Güemes
Narcotráfico
Reforma laboral
Salta

Mazzone, con lista única, sigue el frente de la ADP

Ayer, los afiliados convalidaron su continuidad como secretario.
Lunes, 15 de diciembre de 2025 01:12
La Asociación Docente Provincial (ADP), gremio mayoritario de los docentes de Salta, renovó ayer su conducción y ratificó a Fernando Mazzone como secretario general, en el marco de un proceso electoral que coincidió con los 75 años de vida institucional del sindicato, una fecha significativa para la organización gremial.

La jornada electoral se desarrolló con una participación del 51,72% de los afiliados habilitados para votar. Al tratarse de una lista única, la conducción encabezada por Mazzone obtuvo un respaldo ampliamente mayoritario, alcanzando el 98,51% de los votos emitidos. En tanto, el 1,36% correspondió a votos en blanco y apenas el 0,11% fue anulado, según el escrutinio oficial.

Agradecimiento

Tras conocerse los resultados, Mazzone expresó su agradecimiento a los afiliados que concurrieron a las urnas pese a las condiciones climáticas adversas que marcaron la jornada. "Agradecido a cada afiliado por haberse acercado a votar en medio de las altas temperaturas registradas el día de hoy (por ayer)", manifestó el dirigente.

El secretario general reelecto subrayó además que el contundente respaldo obtenido representa un aval político y gremial para la actual conducción, de cara a los desafíos que atraviesa el sector docente. "La confianza depositada nos fortalece para profundizar el camino de crecimiento que venimos sosteniendo", sostuvo Mazzone, quien cerró su mensaje con una definición enfática: "El fracaso no es una opción".

 

