Becas al mérito: Güemes distinguió a estudiantes

El intendente de General Güemes, Carlos Rosso, entregó becas municipales a 226 estudiantes destacados. Los beneficiarios, que provienen de los tres niveles educativos, fueron distinguidos como abanderados y escoltas en sus respectivos establecimientos. La Beca Municipal fue creada como una respuesta a la necesidad de fomentar el mérito académico dentro del sistema educativo local, ofreciendo un incentivo económico a los estudiantes que se destacaron por su rendimiento.

Para seleccionar a los beneficiarios, el municipio solicitó a todas las instituciones educativas locales un listado de los alumnos del nivel primario, secundario y superior que hubieran alcanzado los méritos suficientes para ser considerados para el programa. La Beca Estudiantil Municipal otorga un monto único de $30.000 en efectivo, además de una caja navideña.

El intendente Rosso justificó la inversión destinada a los estudiantes destacados, señalando que las becas provinciales están orientadas a alumnos egresados de familias de escasos recursos que continúan sus estudios a nivel superior. "En mi época de estudiante, no pude recibir una beca porque mi mamá era docente. A pesar de mi esfuerzo, no califiqué para una beca provincial, ya que no provenía de una familia de bajos recursos. Creo que también se debe premiar a quienes mantienen un nivel constante de estudios", explicó Rosso, destacando el propósito de esta beca municipal: premiar el esfuerzo individual.

Además, el intendente subrayó que los fondos destinados a las becas provienen de aportes de la comunidad a través del pago de impuestos. "Junto a mi equipo de trabajo, administramos de manera eficiente los recursos que ingresa a la municipalidad. Así, podemos afirmar que este reconocimiento es fruto del esfuerzo de toda la comunidad", concluyó.