Nancy Pazos se encadenó frente al Congreso y Adorni dijo que “el nivel del delirio es astronómico"

La periodista Nancy Pazos se encadenó este miércoles frente al Congreso de la Nación Argentina en rechazo al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno y que contempla la derogación del Estatuto del Periodista.

La intervención fue de carácter simbólico y se dio en paralelo al debate que el Senado llevaba adelante sobre el paquete de modificaciones laborales.

A su vez, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo: “El nivel de delirio es astronómico”, en un tweet, donde mostraba un video de la periodista encadenada.

La iniciativa oficial incluye la eliminación de distintos regímenes especiales, entre ellos la Ley 12.908 – Estatuto del Periodista, sancionada en 1946 durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón.

La norma regula condiciones laborales específicas para trabajadores de prensa, como escalafones, categorías, indemnizaciones y garantías vinculadas a la libertad de expresión y pensamiento.

En ese contexto, la CGT convocó a una movilización frente al Congreso para manifestar su rechazo a la reforma. Diversos sectores sindicales y organizaciones vinculadas al ámbito de la comunicación expresaron su preocupación ante la posible eliminación del régimen especial que rige la actividad periodística desde hace casi ocho décadas.