EN VIVO. El Senado debate la reforma laboral de Javier Milei

Este miércoles, alrededor de las 11 de la mañana, los senadores comenzaron a tratar el polémico proyecto de la reforma laboral. El acalorado debate inició con Patricia Bullrich, jefa de bloque de La Libertad Avanza, anunciando las 28 modificaciones que se le realizaron al plan presentado por el oficialismo.

15:04 | Daniel Bensusán rechazó la reforma: “las leyes no crean fuentes de trabajo”

El senador peronista Daniel Bensusán rechazó este miércoles la reforma laboral al advertir que “las leyes no crean fuentes de trabajo” y que “el plan de gobierno que lleva adelante el presidente Javier Milei ya lleva dos años, no lleva dos o tres días.”

“Por eso se tienen que hacer cargo de la política económica que llevan adelante en el país. En estos dos años se perdieron más de 250.000 puestos de trabajo y cerraron más de 20 mil pymes gracias a las políticas económicas que está llevando adelante el gobierno de Milei. Y este dictamen que hoy estamos tratando profundiza esto. Entonces no nos vengan a los argentinos con el cuento de que esta Ley va a generar fuentes de trabajo y de que va a generar mejor relación entre empleado y empleador”, expresó el legislador.

También advirtió que “si nos basamos en el dictamen de comisión, sigue manteniéndose ese beneficio tributario a 100 o 150 grandes empresas del país. Suponiendo que esto se elimina igual hay una serie de normas impositivas que se introducen en esta reforma laboral totalmente irregular, ya que no es el camino, y hasta es inconstitucional que estemos modificando normativa tributaria en este dictamen”, cerró.

12:54 | Recalde rechazó la reforma laboral: "No está pensada para generar trabajo"

El senador Mariano Recalde del bloque Justicialista rechazó la reforma laboral y apuntó contra los legisladores oficialistas por las exposiciones que realizaron: "Fueron muy escuetas y expresaron muy pocas cosas que consideran beneficiosas”.

En la misma línea, sostuvo que esta norma “no está pensada para generar trabajo” y que “no es la primera que se hace en 50 años”; asimismo, se refirió al acuerdo entre el empleado y el empleador para fraccionar las vacaciones y aseguró que “todos se quieren ir 14 días”.

“Esta ley vuelve a la redacción de 1929. ¡Qué moderno! Sólo quiere dejar afuera el derecho de las 8 horas de trabajo a un montón de trabajadores. Ustedes aborrecen la justicia social y la paz también", concluyó.

12:33 | Godoy: “Se han incorporado detalles para que el trabajador se ponga de acuerdo con el empleador”

El senador Juan Cruz Godoy de La Libertad Avanza (LLA) aseguró que en este proyecto se incorporaron "detalles" para que el trabajador “se ponga de acuerdo con el empleador”.

“Con respecto al tema de las vacaciones, podrán tomarlas, entre octubre y abril, y podrán dividirlas, de mutuo acuerdo, siempre y cuando sean siete días como mínimo”, aseguró.

11:37 | Comenzó la sesión por la reforma laboral

Comenzó la sesión para debatir el Proyecto de Modernización Laboral, impulsado por el Gobierno Nacional, con cuestiones de privilegio.

El senador catamarqueño Flavio Fama (Unión Cívica Radical) fue el primer orador del debate y planteó que el sistema universitario se encuentra “en un momento de crisis”.