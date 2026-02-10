El Gobierno cedió ante gobernadores y la CGT, y hoy el Senado aprobaría la reforma laboral

El Senado debatirá hoy, desde las 11, el proyecto de reforma laboral, una iniciativa para la cual el oficialismo hizo concesiones tanto a los gobernadores aliados como a la CGT, que resistió varios puntos del articulado.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunció ayer un "acuerdo" para tratar hoy la reforma laboral, a la que llamó la "primera ley de la democracia para hacer un cambio estratégico en las relaciones laborales".

Los cambios

El acuerdo alcanzado con los bloques aliados y los gobernadores contempló la eliminación del artículo de rebaja del Impuesto a las Ganancias para las grandes y medianas empresas, que tenía un impacto de más de 2 billones de pesos en las provincias.

Otro punto importante es que el oficialismo cedió al reclamo de la CGT debido a que se mantuvo la denominada "caja sindical": se mantendrá por dos años el aporte obligatorio a los gremios (luego será voluntario) pero con un tope del 2% y no se rebajan las cargas para las obras sociales que se mantienen en el 6%.

También quedó el aporte obligatorio a las cámaras empresariales con un tope del 0,5%.

También se aceptó el pedido de los bancos de mantenerse como únicos responsables para abonar los sueldos, debido a que no se autorizarán a las billeteras virtuales, como figuraba en el proyecto original.

"Hay un acuerdo"

Con este acuerdo, La Libertad Avanza llegará a la sesión convocada para hoy a las 11 con la garantía de que puede sancionar la ley de modernización laboral.

"Tiene 28 modificaciones consensuadas y es un dictamen que ha llevado a un buen puerto después de meses de trabajo", dijo Bullrich sobre el entendimiento con distintos partidos como "la UCR, el PRO y partidos provinciales".

Y agregó que "desde el principio de la democracia que la Argentina viene trabajando en la posibilidad de adecuar sus normas laborales a los distintos cambios que ha tenido el país y el mercado laboral".

Bullrich justificó los cambios sustanciales que se produjeron con una frase donde reconoció que sin esas reformas no tenían los votos. "El tango se baila de a dos", dijo al afirmar que una ley "no es la imposición de una parte sobre la otra, sino que es la construcción de un acuerdo".

"En este acuerdo, el Gobierno propuso una rebaja de ganancias. Los senadores, porque yo no he hablado con los gobernadores, dijeron que tenía que ser una mirada más integral, es decir, que no hay una negativa a tratarlo, sino una mirada más integral de un pacto federal que trabaje sobre todos los problemas de competitividad que tiene la Argentina. Entonces, nos quedamos comprometidos a eso. Yo creo que no hay ganadores y perdedores, sino que hay un acuerdo", planteó.

Bullrich brindó la conferencia junto al titular de la UCR, Eduardo Vischi, y del PRO Martín Goerling Lara, donde explicó todos los cambios y destacó que ese consenso "se construyó con horas de trabajo de los 44 senadores".

La Libertad Avanza tiene 20 legisladores y cuenta con el respaldo de los 10 de la UCR; tres del PRO; uno del Frente Cívico; dos del Frente de la Concordia; uno de Despierta Chubut; uno de Primero los Salteños, otro de Independencia, otro Provincias Unidas y uno de La Neuquinidad, con lo que totalizan 41 votos.

Todavía no hay certeza como votarán los santacruceños y la senadora de Córdoba Alejandra Vigo.

Bullrich acordó además que el Fondo de Asistencia Laboral creado para solventar los despidos tendrá dos categorías: una para las grandes empresas, que aportarán el 1% de los aportes que hacen a ANSES, y el de las pymes que destinarán el 2,5%.

"En el fondo de asistencia laboral, por una propuesta en primera instancia de la UCR y aceptada por todos los que conformamos este grupo de los 44, hemos dividido el FAL en dos categorías, un 1 por ciento para las grandes empresas y un 2 y medio para las pymes, minipymes y medias, que podrá llegar a uno y medio para las grandes, y a 3 con un mecanismo de control de la Cámara de Diputados, con la Comisión Bicameral de previsión social", destacó.

Bullrich aclaró además que "los salarios se van a cobrar solo en entidades bancarias o de ahorro oficial".

Bullrich ratificó además que se derogará el Estatuto del Periodista pero habrá un plazo de seis meses para negociar un nuevo convenio colectivo de trabajo.

La CGT y las CTA marchan al Congreso

La CGT y las dos CTA encabezarán hoy desde las 14.30 una movilización frente al Congreso para manifestar su rechazo al proyecto de reforma laboral que se tratará en el Senado. En el caso de la CGT, los gremios del transporte harán un cese de tareas desde las 13 pero sin paralización total para garantizar que los afiliados vayan a la marcha, convocada para las 14.30 en la Plaza del Congreso.

Por su parte, los gremios de las CTA y ATE también harán hoy un paro de 24 horas.

"No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos", expresó la CGT en su convocatoria.