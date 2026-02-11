Reforma laboral: conocé los 5 cambios que impactarían más en los trabajadores

La reforma laboral en debate a nivel nacional plantea una serie de modificaciones que, de aprobarse, podrían transformar aspectos centrales del sistema de trabajo en Argentina. Bajo el concepto de “modernización”, el proyecto propone cambios en indemnizaciones, jornadas laborales y regímenes especiales, con impacto directo en la dinámica diaria de millones de trabajadores.

Un nuevo esquema para el despido

Uno de los cambios más significativos es la propuesta de modificar el régimen indemnizatorio mediante la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Este sistema reemplazaría el modelo tradicional de indemnización por despido, trasladando el costo a un esquema de seguro o fondo previamente constituido.

Según los planteos difundidos, esto podría facilitar las desvinculaciones al reducir el impacto económico inmediato para el empleador, modificando una de las bases históricas del sistema laboral argentino.

El banco de horas y el pago de las extras

Otro punto clave es la implementación del llamado “banco de horas”, que permitiría compensar horas trabajadas por encima de la jornada legal con descansos futuros, en lugar de abonarlas como horas extras.

Este mecanismo ya existe en algunos sectores mediante acuerdos particulares, pero el proyecto busca incorporarlo de manera más amplia dentro del sistema laboral, lo que implicaría cambios en la organización de la jornada y en la forma de remunerar el tiempo adicional de trabajo.

Cambios en el cálculo de las indemnizaciones

La iniciativa también introduce modificaciones en la forma de calcular las indemnizaciones. El nuevo criterio tomaría como base únicamente las remuneraciones mensuales habituales, dejando afuera componentes del salario que no se perciben todos los meses, como el aguinaldo, las vacaciones, premios u otros conceptos variables.

De aplicarse este sistema, el monto final a cobrar en caso de despido podría verse reducido en comparación con el esquema actual.

Posibilidad de pagar indemnizaciones en cuotas

Otro aspecto que genera debate es la posibilidad de que las indemnizaciones judiciales puedan abonarse en cuotas. En determinadas situaciones, especialmente cuando el empleador sea una persona física o una PyME, el proyecto contempla que un juez pueda autorizar el pago en hasta 12 cuotas mensuales consecutivas.

Esto modificaría la forma en que los trabajadores perciben esas compensaciones luego de un proceso judicial.

Eliminación de estatutos laborales específicos

El quinto eje relevante apunta a la derogación o modificación de estatutos laborales que regulan actividades particulares. Entre los cambios mencionados se encuentran la eliminación de regímenes especiales históricos, como el Estatuto del Periodista, ajustes en la regulación del teletrabajo y la eliminación de otras normativas sectoriales.

De concretarse, estas actividades pasarían a regirse por un marco general, lo que implicaría un cambio en las condiciones laborales específicas de cada sector.