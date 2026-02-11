PUBLICIDAD

30°
11 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Salta

EN VIVO. Marcha contra la reforma laboral en Salta: trabajadores protestan en la Plaza 9 de Julio

Sindicatos y autoconvocados se acercaron a la zona del Cabildo Histórico para mostrar su rechazo contra el proyecto que actualmente se debate en el Senado.
Miércoles, 11 de febrero de 2026 18:43
Foto: Pablo Yapura
Este miércoles desde las 17 trabajadores, jubilados y referentes de organizaciones sociales y políticas se concentraron en la Plaza 9 de Julio para protestar en contra del proyecto de modernización laboral que se debate en el Senado.

Foto: Pablo Yapura

Entre las presencias confirmadas se encuentran la CGT, el gremio de Camioneros, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), taxistas, organizaciones de izquierda y del Partido Obrero entre otros.

“Yo ya soy jubilada, 17 años, ya no tengo mucho para pelear. Pero ustedes, jóvenes, hijos, nietos, no tienen futuro. Con esta reforma laboral se quedan sin absolutamente ningún derecho”, manifestó una mujer indignada al micrófono de este medio.

Natalia Sosa, quien es enfermera, se acercó a la manifestación para "defender el derecho de los trabajadores jóvenes, para que no sean vulnerados". Sobre su rubro agregó que 

“En Salta, el 80% de los trabajadores de salud están en negro. Somos monotributistas. Las obras sociales pueden tardar en pagar hasta cuatro meses. ¿Quién vive sin que te paguen cuatro meses? Nadie”.

“Somos profesionales de la salud y merecemos respeto laboral. Merecemos condiciones laborales dignas", concluyo Natalia.

Martín Guaymás, secretario gremial de CGT Salta, afirmó que “no hay un artículo que sea en beneficio de los trabajadores” y remarcó que dicen que "no a esta reforma laboral que es tan injusta y que quiere cercenar los derechos adquiridos de años”. Sobre algunos de los puntos más criticados del proyecto dijo: “Vemos como negativo el tema de la indemnización, el no pago de distintos ítems como el aguinaldo y las vacaciones".

Y sobre una posible medida de fuerza afirmó que "un paro debe ser el último recurso, pero si hay que ir a un paro, seguramente vamos a establecerlo”.

Noticia en desarrollo...

Temas de la nota

Temas de la nota

