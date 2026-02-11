PUBLICIDAD

11 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Policiales

Grave choque cerca de Torzalito: habrían cinco heridos y uno grave

Según información policial, el siniestro se habría producido entre dos vehículos minutos antes del mediodía, cuando uno de ellos se habría cruzado de carril.
Miércoles, 11 de febrero de 2026 13:44
Foto: Redes sociales
Un violento siniestro vial se registró este miércoles a minutos del mediodía en inmediaciones de la rotonda de Torzalitos, en dirección a General Güemes, y dejó como saldo al menos cinco personas heridas, una de ellas en estado grave.

De acuerdo con los primeros datos aportados por fuentes policiales, el accidente habría involucrado a dos vehículos que colisionaron de frente en una zona cercana a la salida de la rotonda. El llamado de alerta ingresó al sistema de emergencias 911 a las 11.48, lo que activó el despliegue de personal de seguridad y asistencia médica.

Foto: Redes sociales

Según la información preliminar, uno de los rodados habría perdido el control por causas que aún se intentan establecer y se habría cruzado hacia el carril contrario, impactando con violencia contra el otro vehículo, identificado como un automóvil de color azul.

Foto: Redes sociales

Como consecuencia del choque, cinco personas habrían resultado lesionadas y una de ellas presentaría heridas de gravedad.

