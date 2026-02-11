El Gobierno de Javier Milei invitó formalmente al papa León XIV a la Argentina

El Gobierno Nacional invitó al papa León XIV formalmente a visitar la Argentina en una fecha a disponer, de acuerdo a lo informado este miércoles por la Cancillería.

La invitación formal, con la firma del presidente Javier Milei, fue entregada en el vaticano por el canciller Pablo Quirno en el marco de un "excelente momento" de relación diplomática entre la Argentina y la Santa Sede.

La Cancillería resaltó el vínculo de Argentina, el primer país americano en tener un cardenal que llegó a Papa, con el Vaticano por su "diálogo franco, la cooperación constructiva y la convergencia en valores fundamentales".

Quirno también ratificó de ese modo "la voluntad de la Argentina de continuar trabajando de manera conjunta con la Santa Sede en favor de la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos".