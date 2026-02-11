Emanero anuncia su show en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia y lanza su nuevo álbum "Todo por un beso"

Emanero presenta su nuevo álbum “Todo por un beso”, un proyecto conceptual que explora el amor en todas sus formas y marca una nueva etapa en su carrera. En este marco, el artista se presentará el 9 de agosto en Teatro Provincial Juan Carlos Saravia, en la Provincia de Salta, como parte de una gira que acompañará el lanzamiento del disco y lo llevará a recorrer distintas ciudades de Latinoamérica y Europa.

Las entradas estarán disponibles a la venta a partir del 12 de febrero a las 10.00 hs a través de Vamos, https://www.vamos.gob.ar/ .

El disco reúne una colección de canciones que reflejan la madurez artística de Emanero. “Todo por un beso” recorre distintos climas y ritmos —desde baladas hasta merengues—, con letras que ponen en primer plano la emoción, las historias y los vínculos.

En “Todo por un beso”, Emanero comparte nuevas colaboraciones con David Bisbal, Luciano Pereyra, L-Gante, Ángela Leiva y otros invitados. Entre ellos se destaca “La Peligrosa”, junto a Bisbal y Pereyra, una canción que simboliza el encuentro y refuerza su capacidad de conectar generaciones a través de la música.

“TODO POR UN BESO” - TOUR | FECHAS: