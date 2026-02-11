Comenzó el juicio contra el exintendente de San Lorenzo "Kila" Gonza

Con la lectura de la requisitoria fiscal de elevación a juicio se abrió hoy formalmente la audiencia de debate seguida contra el exintendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando Gonza; el exsecretario de Hacienda de esa comuna, Rogelio Higinio Guaymás, y el concejal Aldo Dalmiro Gonza. Se encuentran imputados por delitos en perjuicio de la administración pública.



Luego de la lectura de los fundamentos de la elevación a juicio, el tribunal colegiado presidido por el juez Federico Diez resolvió múltiples planeos presentados como cuestiones preliminares. Hizo lugar parcialmente a un pedido de revocatoria interpuesto por la anterior defensa de los hermanos Gonza; declaró abstracto un planteo de nulidad sobre una providencia presentado por la defensa de Guaymás; y difirió el pronunciamiento respecto de un recurso de casación presentado por esta misma defensa.



Seguidamente, el representante legal de Guaymás interpuso una nueva cuestión preliminar, solicitando la inhibición del presidente del tribunal debido a que este habría intervenido anteriormente como juez de instrucción en otra causa (fechada en 2011), por otros hechos, donde también se encontraba imputado Rogelio Higinio Guaymás.



Luego de correr vista a fiscalía y querella, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el viernes 13 de febrero, a las 9.30, para que puedan compulsar el expediente aludido por la defensa. Esto, por tratarse de una cuestión previa que debe evacuarse antes de avanzar con el proceso.



El tribunal está integrado por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Francisco Mascarello (vocales). Por el Ministerio Público interviene la fiscal Claudia Geria. En la querella, en representación de la Municipalidad de San Lorenzo, se desempeñan Juan Casabella Dávalos y Débora Ramírez (apoderada de la comuna). La defensa del acusado Rogelio Guaymás está a cargo de Juan Diego Herrera. Los coimputados Gonza son representados por Ariel Vázquez y Roberto Tomás Aranda (Ernesto Fernando), y Sergio Alejandro Herrera (Aldo Dalmiro).



Ernesto Fernando “Kila” Gonza está imputado como autor de los delitos de peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, todo en concurso real. Rogelio Guaymás, está acusado por peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real. Finalmente, Aldo Dalmiro Gonza está imputado por peculado, en calidad de partícipe necesario.



La denuncia fue presentada por el actual jefe comunal de San Lorenzo, quien luego de asumir -durante su primer mandato- dispuso la realización de una auditoría externa respecto de la gestión de su antecesor, Ernesto Gonza. El informe final reveló numerosas inconsistencias.



Según consta en la causa, el exjefe comunal incumplió en forma reiterada las normativas que regulan el sistema financiero y de gestión de la administración pública municipal. Según el decreto de imputación, los coimputados habrían dispuesto en forma discrecional de los recursos municipales sin observar normas vigentes, lo que habría derivado en un grave perjuicio al erario municipal. Estas maniobras habrían facilitado el manejo a voluntad de los fondos públicos. Esto, sumado a la falta de rendición de cuentas por parte del exjefe comunal al término de su mandato.