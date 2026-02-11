PUBLICIDAD

Emanero
Accidente de tránsito
Congreso Nacional
incidentes en el congreso
Reforma laboral
Hospital del Carmen
reforma laboral de Milei
Nancy Pazos
Conflicto Policial
Nacionales

Pullaro dijo que la protesta de la policía “fue un reclamo justo y genuino” y anunció un aumento de sueldo

El mandatario provincial brindó una conferencia de prensa después de la manifestación de los últimos días.
Miércoles, 11 de febrero de 2026 18:31
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, sostuvo este miércoles que el reclamo policial en esa provincia fue “justo y genuino” que “merecía ser escuchado”, por lo que anunció un incremento salarial que será efectivizado a través de un decreto.

“El reclamo fue atendido y quiero ser claro y específico: ningún policía de la provincia va a percibir menos de un sueldo inferior a 1.350.000 pesos”, aclaró.

El mandatario provincial explicó que "hoy el sueldo va entre 960 mil pesos y 1.002.000 pesos, pero con la incorporación al sueldo de la garantía de canasta básica y el aumento de la Tarjeta Alimentaria Policial (TAP), ningún policía que esté en funciones operativas va a ganar menos de 1.438.835 pesos".

“En el marco de que hasta el momento no hemos encontrado un crecimiento económico en la Argentina, hicimos los esfuerzos que había que hacer para estar por encima de los niveles de inflación”, subrayó Pullaro.

Así lo indicó el mandatario en conferencia de prensa desde la Sala Walsh de la la Sede de Gobierno en Rosario.

