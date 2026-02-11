PUBLICIDAD

11 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Reforma laboral
Salta
Emanero
Accidente de tránsito
reforma laboral de Milei
Congreso Nacional
Nacionales

VIDEOS. Debate por la reforma laboral: tensión e incidentes en las afueras del Congreso

Los manifestantes tiraron el vallado. Mientras tanto en el interior del recinto los senadores nacionales mantienen un acalorado debate.
Miércoles, 11 de febrero de 2026 15:51
Una serie de incidentes se registraban en la tarde de este miércoles en las inmediaciones del Congreso, donde organizaciones de izquierda que acompañaban el reclamo de los jubilados tiraron el vallado dispuesto por las fuerzas de seguridad.

La movilización tenía ligar mientras en el Senado se debatía la reforma laboral, un proyecto rechazado por el peronismo y por organizaciones sindicales como la CGT y las dos CTA.

 

 

Guarecidos con bloques de madera, los manifestantes armaron bombas Molotov y enfrentaron a la Policía, que respondió con el camión hidrante y balas de goma.

Un video registrado durante los incidentes expuso el momento en que un grupo de manifestantes arma y lanza un artefacto incendiario casero contra el cordón policial.

 

 

En las imágenes se observa a varias personas resguardadas detrás de maderas y estructuras improvisadas mientras preparan el elemento, que luego es encendido y arrojado en dirección a los efectivos.

 

 

Fuentes policiales indicaron que el primer cordón de seguridad correspondía a la Policía Federal, mientras el segundo y tercero corría por cuenta de la Policía de la Ciudad.

Noticia en desarrollo…

