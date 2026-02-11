Argentina se despidió con triunfo en la Serie de las Américas Gran Caracas 2026 de béisbol

Con cinco salteños en el plantel, Argentina cerró su participación en la Serie de las Américas Gran Caracas 2026 de béisbol con una importante victoria por 10 a 6 ante Panamá, alcanzando un saldo positivo al sumar dos triunfos y cuatro derrotas en un torneo que reunió a equipos representativos de Panamá, Nicaragua, Curazao, Colombia, Cuba, Argentina y el anfitrión Venezuela en escenarios de primer nivel como el Estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada y el Estadio Jorge Luis García Carneiro de Macuto, en Venezuela.

La delegación argentina, liderada por el club Daom de Buenos Aires, campeón de la Liga Argentina de Béisbol (LAB), compitió bajo el formato de todos contra todos acompañada de refuerzos nacionales, entre ellos destacados peloteros y entrenadores de distintos clubes del país. Los salteños que dijeron presente fueron los pitchers Lucas Ramón y Lucas Rementería y los infielders Nicolás Alvarado y Exequiel Talevi. El coach de primera base fue Mauro Schiavoni.

Lucas Ramón, uno de los lanzadores más importantes del país, también dijo presente.

Argentina había logrado previamente una ajustada victoria por 8 a 7 ante Curazao, en un partido que se definió en entradas extras y se convirtió en una de las grandes alegrías del equipo albiceleste en el torneo.

También tuvo traspiés

Sin embargo, el conjunto argentino también enfrentó resultados adversos ante rivales de peso: cayó 2-7 frente a Venezuela, 0-10 ante Cuba y sufrió derrotas también frente a Colombia y Nicaragua, complicando sus aspiraciones de avanzar a semifinales.

Exequiel Talevi, uno de los jugadores clave del equipo.

En su último compromiso, el triunfo ante Panamá por 10 a 6 marcó una despedida positiva para el equipo nacional, que concluyó su actuación en Caracas dejando buenas sensaciones y experiencia internacional, en un certamen que sirve como plataforma de desarrollo y crecimiento para el béisbol argentino en el contexto continental.

La Serie de las Américas Gran Caracas 2026 se disputa desde 5 y 13 de febrero (las proximas jornadas serán semifinales y finales), destacándose por la competitividad y el nivel de juego de selecciones y clubes de Sudamérica y el Caribe, con la mirada puesta en fortalecer el deporte más allá de sus fronteras tradicionales.