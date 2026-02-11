Emilia Orozco defendió la reforma laboral y apuntó contra la “industria del juicio”

La senadora nacional Emilia Orozco defendió el proyecto de reforma laboral al sostener que la Argentina atraviesa una situación crítica en materia de empleo y que es necesaria una transformación estructural “que ningún gobierno se animó a dar desde el retorno de la democracia”. La legisladora argumentó que la iniciativa busca generar reglas claras para impulsar el trabajo formal en un contexto marcado por alta informalidad, estancamiento y presión impositiva.

“Si la situación fuera óptima no tocaríamos nada y dejaríamos todo como está, pero eso no sucede”, afirmó Orozco. En ese sentido, señaló que el 50% de los trabajadores en el país se encuentra en la informalidad (lo que estimó en alrededor de cinco millones de personas), y remarcó que hace 15 años el empleo no crece en la Argentina. También sostuvo que el país es el que menos empresas crea en América Latina y que se ubica “en el podio de los países con mayor carga impositiva”.

Sobre el contenido del proyecto, detalló que la ley cuenta con 213 artículos y que tuvo 28 modificaciones antes de llegar al recinto, lo que según afirmó, demuestra la apertura al diálogo del oficialismo. “La ley no crea empleo, pero genera las condiciones jurídicas y las reglas claras para impulsarlo”, explicó.

Planteó la simplificación de la registración laboral

Entre los ejes principales de la iniciativa, Orozco mencionó la necesidad de brindar mayor previsibilidad normativa, terminar con la “industria del juicio” y evitar la “pluspetición”, práctica que perjudica a las empresas. Además, planteó la simplificación de la registración laboral y la implementación de una jornada laboral “moderna, acorde al nuevo tono de época”.

La senadora también cuestionó las políticas laborales de gestiones anteriores. “El único empleo que creció con el kirchnerismo es el estatal”, afirmó, y puso como ejemplo al Senado de la Nación, al que acusó de tener un récord de contrataciones. “Ni una multinacional llega al número que tiene hoy el kirchnerismo en una mega estructura montada solo para poner palos en la rueda”, sostuvo.

Orozco aseguró que la reforma “no conforma ni conformará a quienes se creen dueños de los derechos laborales y de los trabajadores”, y diferenció entre los empresarios que “arriesgan su propio capital” y aquellos que, según expresó, dependen de favores del Estado.

Finalmente, agradeció a las fuerzas federales por el operativo de seguridad en las afueras del Congreso durante el debate parlamentario y expresó su solidaridad con los efectivos heridos. Además, repudió los hechos de violencia registrados, al señalar que “malvivientes con bombas molotov, palos y encapuchados quieren desestabilizar la democracia”.