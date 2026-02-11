Flavia Royón: "El empleo no se crea ni se destruye solamente por una reforma laboral"

En el debate por la reforma laboral en el Senado, la senadora nacional por Salta, Flavia Royón llamó a evitar posiciones extremas, tanto de quienes afirman que la iniciativa destruirá puestos de trabajo como de quienes la presentan como una solución automática al problema laboral.

“El empleo no se crea ni se destruye solamente por una reforma laboral”, afirmó, y consideró que la discusión debe enmarcarse en una política económica más amplia, con estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica y una estrategia de desarrollo con mirada territorial.

Royón señaló que en la Argentina hay 12 millones de trabajadores formales y 5,6 millones en la informalidad, casi el 50%, y remarcó que negar los problemas de empleo “es negar la realidad”. En ese sentido, planteó que la informalidad laboral está vinculada a la alta carga impositiva y a la informalidad de la economía en general, por lo que consideró necesario debatir en paralelo una reforma tributaria y previsional.

Modernización y convenios

Si bien reconoció que el proyecto no es “perfecto”, destacó el trabajo en comisiones y las 28 modificaciones incorporadas tras el diálogo con distintos bloques. Valoró que la iniciativa moderniza el marco normativo y obliga a renegociar convenios colectivos, algunos con más de 40 años de vigencia, para adaptarlos a la realidad tecnológica y productiva actual. También defendió la flexibilidad horaria y el banco de horas, al sostener que no implican jornadas de 12 horas sino mayor adaptabilidad dentro de los límites legales.

En cuanto a la litigiosidad, afirmó que el texto brinda mayor previsibilidad al establecer con claridad los ítems indemnizatorios y al proponer mecanismos para reducir los juicios por accidentes laborales.

No obstante, adelantó que no acompañará la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), al considerar que “socializa el riesgo empresario” y podría afectar recursos de la ANSES sin una discusión previsional previa. También rechazó el capítulo impositivo y cuestionó que no se haya dado un debate integral entre Nación y provincias sobre la estructura tributaria y la coparticipación.

Para cerrar, Royón llamó a que la sesión deje “un mensaje de coherencia” y que el objetivo central sea reducir las barreras a la formalización. “A los empleadores esta ley ya no les da excusas para no registrar; al Estado le corresponde fortalecer los controles; y a los sindicatos, recuperar representatividad”, expresó, al tiempo que insistió en que la meta debe ser la creación de empleo de calidad y con salarios dignos.