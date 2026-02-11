Gonzalo Guzmán Coraita respaldó la reforma y habló de un “cambio de paradigma” laboral

En el marco del debate por la reforma laboral en el Congreso, el senador Gonzalo Guzmán Coraita expresó su respaldo al proyecto y afirmó que la Argentina necesita una transformación estructural que actualice el sistema vigente. “La Argentina no admite más parches”, sostuvo, al considerar que la legislación laboral actual fue diseñada “hace medio siglo para un mundo que ya no existe” y que hoy resulta obsoleta frente a las nuevas modalidades y actividades de trabajo.

El legislador señaló que la iniciativa de Modernización Laboral se inscribe en la línea política planteada por el presidente Javier Milei, a quien atribuyó el objetivo de “devolverle la libertad a los argentinos” y convertir al Estado en un facilitador de la actividad productiva.

Según Guzmán Coraita, el proyecto es fruto de un trabajo que incluyó a expertos, académicos y distintos sectores, y busca dar respuesta a los altos niveles de informalidad laboral. En ese sentido, afirmó que el 50% de empleo no registrado “no es solo una estadística, sino un problema de fondo que debe abordarse”.

El senador definió la propuesta como un “cambio de paradigma” orientado a reemplazar la confrontación en las relaciones laborales por un esquema de mayor previsibilidad. A su entender, la reforma apunta a generar condiciones que beneficien tanto a empleadores como a trabajadores.

“Hoy damos y votamos el paso definitivo para que, en Salta y en toda la Argentina, el esfuerzo del empresario y la dignidad del trabajador vuelvan a encontrarse en el terreno de la libertad, la previsibilidad y el crecimiento genuino”, expresó durante su intervención.