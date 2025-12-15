YPF anunció una baja del 2% en las naftas y pone un freno parcial a la seguidilla de aumentos en Salta

Moverse por Salta, ya sea para trabajar, viajar o encarar las compras de fin de año, se volvió en los últimos meses un gasto cada vez más pesado. Con la nafta por encima de los 1.800 pesos en la provincia y una seguidilla de aumentos que no dio respiro, cada carga en el surtidor terminó sintiéndose en el bolsillo, especialmente en un mes atravesado por las fiestas, los viajes familiares y el cierre del año. En ese escenario, el anuncio de YPF sobre una baja del 2% en el precio de las naftas aparece como un alivio parcial para quienes transitan a diario las calles y rutas salteñas.

El anuncio fue realizado por el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, quien confirmó que la reducción comenzará a aplicarse esta semana en todo el país. Según explicó, el ajuste no será inmediato ni uniforme. “Todos los días un poquito, no en todos los lados iguales”, señaló al detallar que la baja será gradual y con diferencias según la región y los costos asociados a cada mercado.

Marín indicó que desde que asumió al frente de la petrolera, a fines de 2023, YPF aplica un esquema de seguimiento permanente de las variables que inciden en el precio final, entre ellas la oferta, la demanda y los costos logísticos. En función de ese monitoreo, aseguró que la empresa está en condiciones de confirmar que “esta semana, a nivel Argentina, va a haber una baja del 2% en la nafta”, en promedio.

En el caso del gasoil, el directivo fue más prudente y explicó que el escenario es distinto. Señaló que se trata de un producto con una estructura de costos diferente y anticipó que habrá correcciones diferenciadas: “Uno hay que subir y uno hay que bajar”, resumió, sin dar mayores precisiones sobre los tiempos.

En Salta, el anuncio se recibe con moderación. En los últimos dos meses, el precio de los combustibles registró subas constantes, siempre al alza, sin períodos de estabilidad ni retrocesos. Ese comportamiento tuvo un impacto directo no solo en los automovilistas particulares, sino también en el transporte, la producción y los servicios.

A esa dinámica se suma otro factor clave: la actualización del impuesto a los biocombustibles, que el Gobierno nacional viene aplicando de manera sostenida. Ese componente impositivo se traslada luego al surtidor y, en muchos casos, termina generando aumentos que superan la inflación mensual, lo que limita el efecto real de cualquier baja anunciada.

Rol estratégico de Vaca Muerta

Desde la mirada del sector energético, el titular de YPF remarcó que la competitividad es un eje central para sostener el crecimiento. Explicó que el petróleo y el gas argentinos compiten en el mercado internacional con desarrollos como las Vacas Muertas de Estados Unidos, lo que obliga a las empresas a ser cada vez más eficientes. “Nos ayuda la geología, pero tenemos que ser tan eficientes como ellos para poder exportar durante 20 años”, afirmó.

En ese sentido, destacó el rol estratégico de Vaca Muerta y el impacto que su desarrollo tiene para la economía del país. Según señaló, avanzar en la explotación plena del yacimiento permitirá generar riqueza sostenida y divisas a largo plazo. “Al desarrollar un activo tan bueno, mejor que cualquier yacimiento similar de Estados Unidos, generamos esta riqueza y la sacamos del suelo. Ese es nuestro aporte para que la Argentina se desarrolle”, expresó.

Por último, al trazar un balance del rumbo económico, Marín se mostró conforme con los dos años de gestión del presidente Javier Milei y vinculó el desempeño de YPF con un modelo de país abierto y orientado al libre mercado. “A YPF no le podría ir bien sin un país con transformaciones”, sostuvo, al remarcar la importancia de la estabilidad macroeconómica para atraer inversiones.