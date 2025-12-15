Llega un respiro fresco y luego se instala el calor: Así estará la semana climática en Salta

La semana comienza en Salta con un escenario climático cambiante, típico de diciembre, pero con señales claras de lo que vendrá en los próximos días. No será una transición brusca, sino un proceso gradual en el que el tiempo irá ordenándose, mientras el termómetro empieza a escalar con mayor firmeza hacia el fin de semana.

Para este lunes, el ingreso de un frente frío marca el pulso de la jornada. Según explicó el meteorólogo salteño Edgardo Escobar, la temperatura máxima rondará los 22 grados, con un cielo bastante nuboso y condiciones propicias para precipitaciones. Se esperan tormentas aisladas, especialmente durante la tarde, con lluvias intermitentes que podrían extenderse hacia la noche. No se trata de un evento generalizado, pero sí de un día inestable, con cambios rápidos en el estado del tiempo.

A partir del martes, el panorama comenzará a mostrar una mejora progresiva. Las lluvias irán perdiendo protagonismo y las temperaturas empezarán a incrementarse de manera paulatina, con mínimas más frescas y máximas que subirán día a día. El pronóstico indica que el miércoles y el jueves se moverán en valores más elevados, con máximas que podrían ubicarse entre los 28 y 30 grados, acompañadas por cielos parcialmente nublados y menor probabilidad de precipitaciones.

El cambio más marcado llegará hacia el viernes, cuando se instale un sistema de alta presión en el Pacífico, un factor clave para entender lo que viene. Este patrón atmosférico favorecerá condiciones de estabilidad, con ausencia de lluvias y una sensación térmica cada vez más elevada. “Hay que hacerse la idea de que no va a llover por el espacio de una semanas”, advirtió Escobar, en referencia a lo que muestra el pronóstico extendido.

Con ese escenario, el fin de semana se perfila como caluroso y agradable, ideal para actividades al aire libre y disfrutar de la pileta, ríos, arroyos y diques, aunque con temperaturas que exigirán precauciones, sobre todo en las horas centrales del día. El sábado y el domingo podrían registrar máximas cercanas a los 31 grados, con mínimas más altas y cielos mayormente despejados.

Sin embargo, el alivio podría volver a asomar hacia el próximo lunes, cuando los modelos anticipan un nuevo descenso de temperaturas y la posible reaparición de precipitaciones, lo que marcaría otro giro en la dinámica climática.

De esta manera, Salta transitará una semana de contrastes: un arranque inestable y fresco, seguido por varios días de mucho calor, sin lluvias y con condiciones típicas del pleno verano. Un dato clave para quienes planifican actividades, viajes o tareas al aire libre, en una etapa del año donde el clima empieza a jugar un papel central en la vida cotidiana de la provincia.