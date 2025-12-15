Australia, aún en shock por el atentado terrorista que dejó al menos 16 muertos

Un atentado terrorista sacudió ayer a Australia tras un ataque armado en la playa de Bondi, una de las más populares e icónicas del país, que dejó al menos 16 personas fallecidas, entre ellas una niña de 10 años, y unas 40 heridas, incluidos cuatro menores. El hecho ocurrió durante una celebración de la festividad judía de Janucá y es considerado el episodio de violencia armada más grave en casi tres décadas.

El ataque se produjo alrededor de las 18:40 hora local, cuando dos hombres armados con rifles abrieron fuego contra la multitud reunida en el parque Archer, un espacio aledaño a la playa, donde se encontraban cerca de mil personas. La Policía de Nueva Gales del Sur respondió de inmediato y se registró un intercambio de disparos, que dejó además a dos agentes heridos.

Uno de los atacantes, un hombre de 50 años, murió en el lugar tras ser abatido por las fuerzas de seguridad. El segundo agresor, de 24 años, fue trasladado al hospital bajo custodia con heridas de extrema gravedad. Horas después, las autoridades confirmaron que se trataba de padre e hijo, ambos de origen paquistaní, e identificaron al más joven como Naveed Akram.

Catorce personas fallecieron en el lugar del ataque y otras dos murieron posteriormente en centros de salud, entre ellas una niña de 10 años y un hombre de 40. Las víctimas, aún no identificadas formalmente, tendrían edades comprendidas entre los 10 y los 87 años, mientras que cinco de los heridos permanecen en estado crítico.

La zona continúa acordonada como escena del crimen, con un amplio despliegue policial y la intervención del Equipo Conjunto de Lucha contra el Terrorismo, que incautó tres armas de fuego para su análisis forense. El comisionado policial Mal Lanyon confirmó que el hecho fue declarado formalmente como un incidente terrorista y que se activaron poderes especiales para descartar nuevas amenazas.

El primer ministro Anthony Albanese calificó el ataque como "un acto de terrorismo y antisemitismo" y afirmó que "golpeó el corazón de nuestra nación". El atentado constituye el primer ataque mortal contra la comunidad judía en Australia y el tiroteo más letal desde la masacre de Port Arthur en 1996.

Condena argentina

El presidente Javier Milei, condenó ayer el tiroteo ocurrido en la playa de Bondi, en Sídney, contra personas que celebraban el primer día de la festividad judía de Janucá, que ha dejado 16 fallecidos y 40 heridos.

"Horror. Lo hacen en el inicio de Janucá. La fiesta en la que pocos vencen a muchos. La fiesta que nos recuerda que la luz vence la oscuridad. Y esto es así 'porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo'. Ánimo!", escribió el mandatario en su cuenta de X.

Milei se hizo eco de una publicación del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, quien también repudió el ataque.