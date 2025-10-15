Los mejores memes del triunfo de Argentina ante Colombia por el Mundial Sub 20

El equipo de Placente hizo historia en Santiago de Chile y se metió en la final de la Copa del Mundo de la categoría después de casi dos décadas. Con un Prestianni brillante y un gol de Silvetti, la Albiceleste ganó un partidazo frente al equipo cafetero y buscará su séptimo título mundialista el próximo domingo frente a Marruecos.

Apenas unos minutos habían pasado de la finalización del partido cuando las redes sociales se empezaron a llenar de contenidos que hacían referencia jocosa a lo que vivido tanto por argentinos como por colombianos.