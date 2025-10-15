Los pibes del Sub 20 sueñan con la copa: "¡A la final con fútbol, huevo y corazón!"

La Selección Argentina Sub 20 consiguió este miércoles un emotivo y trabajado pase a la final del Mundial de la categoría, tras vencer 1-0 a Colombia con un gol de Mateo Silvetti. Los jugadores, exultantes, analizaron la victoria, destacaron la unión del grupo y confirmaron que van por el "gran objetivo".

El ambiente era de pura euforia en el vestuario argentino tras la ajustada victoria. Mateo Silvetti, el héroe de la jornada que marcó el gol de la clasificación, se mostró radiante y con un claro mensaje: "Lo buscamos durante todo el torneo y cumplimos el gran objetivo. Creo que somos merecedores de la final". El mediocampista también hizo hincapié en la calidad del plantel: "Tenemos jugadores de mucha jerarquía, un país muy rico de jugadores". Sobre el trámite del partido, detalló que en el segundo tiempo "pudimos manejarlo con orden" después de encontrar "espacios y sentirnos un poco mejor en el juego".

Santiago Barbi, la otra figura

Otro de los pilares del triunfo fue el arquero Santino Barbi, crucial con intervenciones clave. "Contento por haber ayudado al equipo y por poder seguir en el Mundial", expresó. Barbi admitió que el inicio fue complicado: "Ellos arrancaron con una presión muy intensa que no nos dejaba hacer nuestro juego", pero señaló que "el segundo tiempo pudimos manejar la pelota" y que "con el correr de los minutos, el equipo se fue encontrando". Sin perder tiempo, el guardameta puso la mente en lo que viene: "Ahora vamos a festejar y mañana ya empezamos a pensar en la final del domingo".

La entrega del equipo fue destacada por el delantero Alejo Sarco, quien, aunque no pudo convertir, se mostró "muy feliz" y señaló que el gol "pasa a cuarto plano". "Fue un partido muy completo de todos", aseveró. Sarco destacó la dureza del rival, reconociendo que le "tocó luchar mucho con los centrales", pero resumió el espíritu del equipo con una frase contundente: "Este grupo deja todo por la camiseta. Es puro huevo y corazón".

"El grupo está muy unido"

La unión del plantel fue un tema recurrente en las declaraciones. El defensor Milton Delgado describió el encuentro como "complicado, duro, de ir a la segunda pelota", pero valoró la victoria. "Todos venimos a buscar lo mismo. Es un grupo que está muy unido", afirmó, a la vez que compartió la emoción de alcanzar este momento: "Soñamos desde chicos con esto. No te das cuenta cuando vas pasando partido a partido, pero esto es hermoso". Además, tuvo palabras de agradecimiento: "Ver a nuestras familias en la tribuna es algo hermoso".

Finalmente, el atacante Gianluca Prestianni también se refirió al cambio de mentalidad tras el entretiempo: "El primer tiempo fue muy duro. En el segundo tiempo nos propusimos cambiar la cara del equipo". Al igual que sus compañeros, elogió la conexión del grupo: "Lo de este grupo es una locura. Nos matamos uno por el otro". Con la vista puesta en el último partido, Prestianni cerró con una promesa a la afición: "Nosotros intentamos demostrar siempre adentro de la cancha. Vamos a intentar ganar el Mundial por nuestra gente".