23°
15 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Jennifer Aniston
Katy Perry
Hijos de Wanda Nara
Noelia Pompa
Incendio de pastizales
Selección Sub 20
Mundial Sub 20
Clima en Salta
Causa Jimena Salas

Deportes

Argentina vs. Colombia, EN VIVO: empata el Sub 20, pero sueña con la final, seguilo en directo

El equipo que dirige Diego Placente quiere llegar al último partido del certamen como en la edición de Canadá 2007.
Miércoles, 15 de octubre de 2025 19:42
La Selección Sub 20 de Argentina empata con Colombia 0 a 0 en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, por la semifinal del Mundial de la categoría.

Tras un intenso inicio de partido con Colombia manejando el ritmo del cotejo y teniendo las oportunidades más claras, el equipo de Diego Placente se fue acomodando en el encuentro y emparejó con algunas ocasiones en los pies de Alejo Sarco y Gianluca Prestianni.

Sin embargo, nada hizo mover el marcador hasta el cierre de la primera etapa.

La Albiceleste busca llegar llegar al último partido del certamen, algo que no sucede desde Canadá 2007.

Partido en desarrollo...

Formaciones confirmadas en Argentina y Colombia

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Villalba, Julio Soler; Ian Subiabre, Milton Delgado, Valentino Acuña, Gianluca Prestianni; Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Colombia: Jordan García; Juan Arizala, Yeimar Mosquera, Simón García, Julián Bazán; Joel Romero, Elkin Rivero, Kener González; Joel Canchimbo, Oscar Perea y Emilio Aristizabal. DT: César Torres.

