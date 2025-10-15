¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Deportes

Diego Placente celebra el pase a la final del Sub 20 de Argentina: "Fuimos justos ganadores"

El entrenador Diego Placente analizó la victoria 1-0 ante Colombia y el paso a la final del Mundial.
Miércoles, 15 de octubre de 2025 22:47
Tras asegurar la clasificación para disputar el título ante Marruecos, el director técnico de la Albiceleste juvenil, Diego Placente, compartió sus sensaciones y su visión del encuentro ante Colombia.

Placente no ocultó que fue un desafío complejo: "Fue un partido muy difícil. Desnivelamos por individualidades, el primer tiempo nos costó un montón". No obstante, fue categórico en su balance general: "Creo que fuimos justos ganadores".

Sobre la estrategia planteada, el DT explicó que el sistema inicial tuvo que ser ajustado durante el descanso: "Pensamos un sistema que a veces sale y a veces no. En el entretiempo pudimos ajustar". Entre las soluciones individuales que encontró, destacó el aporte clave de uno de sus atacantes: "Todos sabemos las condiciones de Prestianni, está más maduro y, desde que entró, nos dio muchas soluciones".

Finalmente, el entrenador comentó la filosofía del equipo para afrontar la presión que conlleva disputar una final del mundo: "Tratamos de aislarnos de todo lo que se dice para que no crezca la presión de los partidos. Solo pensamos en jugar".

