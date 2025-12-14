El torneo municipal de boxeo 2025 tuvo un balance muy positivo

El polideportivo de Gimnasia y Tiro vivió el viernes una verdadera fiesta de los puños para presenciar la final del Torneo Municipal de Boxeo 2025, en donde 16 peleas lograron coronar a los campeones de las categorías juveniles y cadetes, tanto en masculino como en femenino.

"Estamos agradecidos con todos los que formaron parte, boxeadores, profesores y familiares que apoyaron siempre. Vamos a seguir el año que viene con este gran proyecto que cada vez sale mejor", aseguró Ezequiel Barraguirre, presidente de la Agencia Salta Deportes.

Cabe destacar que los premios a los ganadores fueron entregados por las leyendas del boxeo salteño como Miguel Ángel "Puma" Arroyo, Víctor Hugo "Gauchito" Paz, Rubén Osvaldo Condorí, Javier "La Cobra" Mamaní, Sergio "Rocky" Medina y Carolyn Salim, hija de Farid Salim, quien fuera el primer salteño en ser campeón argentino y pionero del boxeo salteño en pelear en los Estados Unidos.

Todos los ganadores

Matías Quintana, Santiago González, Mariano Chaile, Yandel Flores, Alexis Masa, Ángeles Gerez, Lautaro Paz, Analía Corbera, Valentina Albiol, Lara Arroyo, Gastón Soria, Maximiliano González, Facundo Rojas, Joaquín López, Lautaro Pérez Federico Puntano.

En ese sentido los amantes campeones Santiago González, Yandel Flores y Alexis Masa, destacaron la organización de la Municipalidad de Salta.

En contrapartida, desde el área municipal expresaron además una gran satisfacción por los deportistas, quienes se esfuerzan para vivir jornadas como las del viernes.

Cabe recordar que el número de participantes de las escuelas municipales de boxeo llegó a 1.783 personas pertenecientes a 18 barrios de la ciudad.

A esto se sumó que en cada encuentro unos 1.800 espectadores que participaron en cada una de las peleas.

El torneo contó con la colaboración de Comisión Municipal de Boxeo, a cargo de Alejandro Galarraga, como así también de Sebastián Ramos, de TukiBox, una de las principales promotoras salteñas de boxeo.