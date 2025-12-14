Vacaciones 2026: las alternativas, rutas y costos para viajar desde Salta a Iquique

Iquique suele ser uno de los destinos más buscados por los salteños en el verano, ya sea por sus playas, el comercio de la Zona Franca o la variada oferta turística. A la hora de planificar el viaje para enero o febrero de 2026, existen tres alternativas principales para unir Salta con la ciudad costera chilena: el automóvil particular, el colectivo de larga distancia y el avión, en este último caso mediante vuelos charter.

La opción en automóvil es una de las más elegidas por la flexibilidad que ofrece y por permitir disfrutar de los paisajes de la Puna y la Cordillera. Desde Salta, hay dos rutas principales para cruzar a Chile.

Por el Paso de Jama

La primera alternativa es a través de Purmamarca, Salinas Grandes y el Paso Internacional de Jama. Este recorrido es de aproximadamente 1.078 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje de 14 horas y 20 minutos según indica Google Maps, dependiendo de las condiciones climáticas y del tránsito fronterizo.

El trayecto incluye las rutas RN9, RN34, RN66, RN9, RN52, el cruce de frontera y luego, en Chile, las rutas R27, B241, R23, R24, R5 y R16.

Con un precio estimado del combustible de 1.750 pesos por litro (puede ser más caro en enero) y un consumo promedio de 10 kilómetros por litro, se requieren unos 108 litros de combustible, solo para el viaje de ida. De esta manera, el costo rondaría los 189.000 pesos, sin contar peajes ni gastos adicionales. Ida y vuelta: $378.000.

Por el Paso de Sico

La segunda opción, también utilizando el auto particular, es por San Antonio de los Cobres y el Paso Internacional de Sico, un trayecto algo más corto, pero con más de 90 km de ripio. El total del recorrido es de 994 kilómetros, con un tiempo de viaje estimado en 13 horas y 36 minutos.

Las rutas que se utilizan desde la capital salteña con: RN51, RP37, nuevamente RN51, el cruce de frontera y, en territorio chileno, por la Carretera 23, B241, R23, R24, R5 y R16.

En este caso, el consumo estimado es de unos 100 litros de combustible (2 tanques llenos), lo que representa un gasto aproximado de 175.000 pesos. Ida y vuelta: 350.000 pesos aproximadamente.

En colectivo, con trasbordo

Viajar en colectivo es otra alternativa posible, aunque no existe un servicio directo entre Salta e Iquique, como en otros tiempos. La opción más recomendada es realizar un trasbordo en la ciudad chilena de Calama.

Para el primer tramo, Salta-Calama (más de 600 km), las opciones son limitadas. La empresa Andesmar ofrece un servicio con una duración aproximada de 11 horas y un costo cercano a los 90.000 pesos, con salidas programadas, por ejemplo, para el 12 de enero.

La terminal de Calama, en Chile.

Desde Calama a Iquique (casi 400 km), el abanico de opciones es mayor, con empresas chilenas como Pullman Bus, Tarapacá, San Andrés o Kenny Bus. Este segundo tramo demanda alrededor de 5 horas de viaje y tiene un costo promedio de 25.000 pesos argentinos.

Si bien el trasbordo es el principal punto negativo, las conexiones suelen ser casi inmediatas, por lo que el tiempo total de viaje oscila entre 16 y 18 horas. El costo de los pasajes ronda los 115.000 pesos, lo que ida y vuelta suma: 230 mil pesos, convirtiéndose en la alternativa más económica.

Vía aérea, sólo charter

La opción aérea es la más rápida, pero también la más costosa. No existen vuelos regulares de cabotaje desde Salta hacia Iquique. La posibilidad de viajar en avión implica conexiones, generalmente pasando por Buenos Aires, lo que eleva el costo a cifras que superan los 2 millones de pesos, una alternativa poco conveniente para la mayoría de los viajeros.

En contrapartida, es más seductora la oferta de vuelos charter a través de paquetes turísticos. Diversas agencias privadas ofrecen combos que incluyen pasaje aéreo y hospedaje, con precios que arrancan en los 700 dólares por persona, es decir, alrededor de 1.050.000 pesos. Pero mientras más avanzan los días, el costo del paquete se incrementa.

También existe la posibilidad de viajar en bus con agencias de viaje, comprando un paquete con alojamiento, el cual ronda los 500 dólares.