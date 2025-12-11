Las rutas desde Salta hacia las playas de Brasil: distancias, caminos y cuánto costará viajar por tierra este verano

inicia sesión o regístrate.
El interés por viajar por tierra hacia Brasil se multiplica cada temporada estival, especialmente hacia el estado de Santa Catarina, donde se encuentran Camboriú y Florianópolis, dos de los destinos más elegidos por turistas argentinos. Desde Salta existen cuatro circuitos principales, con diferentes fronteras, rutas y kilometrajes.
Viajar a Brasil en auto es una tradición que se mantiene vigente. Las rutas están en buen estado en la mayor parte del trayecto, los pasos fronterizos funcionan con normalidad durante el verano y la infraestructura de Santa Catarina está preparada para recibir turismo argentino.
El factor determinante de esta temporada vuelve a ser el costo del combustible, que representa uno de los gastos más importantes del viaje. A los valores actuales, un recorrido completo ida por cualquiera de las rutas desde Salta hacia Florianópolis o Camboriú supera los $370.000 sólo en nafta.
A medida que se acerquen las fechas de mayor movimiento hacia la costa brasileña, se espera que más salteños analicen alternativas, comparen rutas y calculen costos para planificar un viaje que, pese a la distancia, continúa siendo uno de los preferidos del verano.
A continuación, un desglose de cada recorrido y una estimación de cuántos litros de combustible se necesitan, tomando como referencia que hoy cuesta $1.750 por litro de nata Súper (YPF).
1. Salta – Florianópolis por Santo Tomé / Sao Borja
Distancia: 2.133 km
Rutas:
-
Argentina: 9 – 9/36 – 16 – 12 – 120 – 14
-
Brasil: BR 285 – BR 116 – BR 282
Ciudades: Salta → Corrientes → Santo Tomé → Sao Borja → Santo Ângelo → Passo Fundo → Vacaria → Lages → Florianópolis
Consumo estimado (solo ida)
-
Rendimiento usado: 10 km/L
-
Litros necesarios: 2.133 ÷ 10 = 213 litros
-
Costo aproximado: 213 × $1.750 = $372.750
2. Salta – Florianópolis por Paso de los Libres / Uruguayana
Distancia: 2.305 km
Rutas:
-
Argentina: 9 – 9/34 – 16 – 12 – 123
-
Brasil: 290 – 377 – 290 – empalme con BR 101
Ciudades: Salta → Corrientes → Mercedes → Paso de los Libres → Uruguayana → Alegrete → Rosario do Sul → São Gabriel → Porto Alegre → Osorio → Florianópolis
Consumo estimado (solo ida)
-
Litros necesarios: 2.305 ÷ 10 = 231 litros
-
Costo aproximado: 231 × $1.750 = $404.250
3. Salta – Camboriú por Bernardo de Irigoyen / Dionísio Cerqueira
Distancia: 2.133 km
Rutas:
-
Argentina: 9 – 9/34 – 16 – 12 – 14
-
Brasil: BR 373 – BR 280 – BR 101
Ciudades: Salta → Corrientes → Ituzaingó → Posadas → San Ignacio → Jardín América → San Vicente → Bernardo de Irigoyen → Dionísio Cerqueira → Porto União → Jaraguá do Sul → Camboriú
Consumo estimado (solo ida)
-
Litros necesarios: 2.133 km ÷ 10 km/L = 213,3 litros
-
Costo aproximado: 213,3 × $1.750 = $373.275
4. Salta – Camboriú por Santo Tomé / Sao Borja
Distancia: 2.167 km
Rutas:
-
Argentina: 9 – 9/36 – 16 – 12 – 120 – 14
-
Brasil: BR 285 – BR 470 – BR 101
Ciudades: Salta → Corrientes → Ituzaingó → Santo Tomé → São Borja → Santo Ângelo → Passo Fundo → Vacaria → Lagoa Vermelha → Curitibanos → Indaial → Gaspar → Navegantes → Camboriú
Consumo estimado (solo ida)
-
Litros necesarios: 2.167 ÷ 10 = 217 litros
-
Costo aproximado: 217 × $1.750 = $379.750