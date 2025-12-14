PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
33°
14 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Festejo Pincharrata
Lo mio es
Salta
Salta
ataque antisemita en Sídney
Elecciones en Chile
Clima en Salta
Escándalo de los audios
Festejo Pincharrata
Lo mio es
Salta
Salta
ataque antisemita en Sídney
Elecciones en Chile
Clima en Salta
Escándalo de los audios

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR BLUE

$1445.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

ANDIS: nuevos audios involucran a dueños de Droguería Suizo Argentina

Revelan vínculos entre los imputados y los hermanos Emmanuel, Jonathan y Eduardo Kovalivker.
Domingo, 14 de diciembre de 2025 19:40
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Nuevos audios del expediente por supuestos sobornos y sobreprecios en la compra de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) revelan vínculos entre los imputados y los dueños de Droguería Suizo Argentina, los hermanos Emmanuel, Jonathan y Eduardo Kovalivker.

Los audios difundidos en el programa La Última Pregunta, incluyen conversaciones entre los imputados Daniel María Garbellini, Pablo Atchabahian —primer detenido de la causa— y Miguel Ángel Calvete, donde se menciona directamente a los Kovalivker.

Uno de los mensajes más significativos muestra a Garbellini escribiendo a Atchabahian: “Es importante tener gente con la bandera correcta y la bandera de Suiza”, una referencia que, según el informe, apunta a la Droguería Suizo Argentina y su rol en el entramado bajo investigación judicial.

El informe, al cual accedió la Agencia Noticias Argentinas, detalló la existencia del grupo de WhatsApp “Museo”, integrado por empresarios que habrían coordinado estrategias para acceder a contratos estatales en la ANDIS. En ese grupo también participaban colaboradores con la familia Kovalivker, lo que refuerza la hipótesis de su implicación directa.

En el plano judicial, el juez federal Sebastián Casanello había rechazado un pedido de nulidad presentado por la defensa de los Kovalivker, pero la Sala II de la Cámara Federal porteña revocó esa decisión a comienzos de diciembre, ordenando indagar el origen y autenticidad de los audios filtrados.

De acuerdo con el informe periodístico, la facturación de Suizo Argentina creció de $2.417 millones en 2020 a $15.000 millones en 2024. Además, se menciona la conexión entre los Kovalivker y Eduardo “Lule” Menem, asesor político, cuya cercanía con el grupo familiar podría haber influido en ese notable crecimiento económico.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD