Resultados elecciones Chile, EN VIVO: a qué hora se conocen los primeros datos del balotaje entre Antonio Kast y Jeannette Jara

Las elecciones en Chile para definir a su próximo presidente cerraron este domingo 14 de diciembre de 2025 con el fin de la votación a las 18, dando paso al escrutinio que definirá quién sucederá a Gabriel Boric en el Palacio de La Moneda. Esta elección corresponde a la segunda vuelta presidencial —o balotaje— tras una primera ronda en noviembre en la que ninguno de los candidatos alcanzó más del 50% de los votos, lo que obligó a una definición entre los dos más votados: Jeannette Jara, representante de la izquierda y exministra de Trabajo, y José Antonio Kast, líder de la ultraderecha. Los ciudadanos chilenos estaban llamados a las urnas bajo un sistema de voto obligatorio restablecido este año, en una jornada marcada por la polarización entre propuestas opuestas y debates centrados en seguridad, migración y economía. Se espera que alrededor de las 19.30 ya comience a haber certeza sobre quién será el próximo presidente de Chile, a medida que avance el conteo de votos y se consoliden las primeras tendencias. El Servicio Electoral de Chile (Servel) publicará los resultados oficiales del escrutinio a través de su sitio web servel.cl, con datos que empezarán a conocerse poco después del cierre de las mesas. El candidato que obtenga más del 50% de los votos en esta segunda vuelta será el nuevo presidente del país y asumirá el cargo el 11 de marzo de 2026.