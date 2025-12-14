VIDEO. Una Navidad solidaria en medio de la dificultad: buscan donaciones para una cena masiva en Atocha III

El arbolito ya está armado, la ilusión sigue intacta, pero hoy faltan casi todas las cosas. En el comedor Jesús Te Ama, en Atocha 3, la Navidad todavía no está asegurada. Adriana García, su encargada, lo dice sin rodeos y con la voz cargada de emoción: “Es la primera vez, en once años, que a esta altura no tenemos nada. Y aún así, seguimos creyendo que entre todos lo vamos a lograr”.



La campaña solidaria busca reunir alimentos, insumos y donaciones para poder realizar la tradicional cena navideña que cada año alcanza a más de mil niños y familias en situación de extrema vulnerabilidad. Este 21 de diciembre, Adriana viajará a Misión Carboncito, donde la esperan casi 800 personas. Al día siguiente, la cena llegará a la zona norte de Castañares y, finalmente, la celebración central será en Atocha III, en plena calle frente al comedor, como se hace desde hace más de una década.

“Ellos nos esperan con el plato vacío”

Adriana cuenta que ya consiguió la movilidad para llegar a las comunidades: un veterano de Malvinas se ofreció a llevarlas con su camioneta, sin pedir nada a cambio, incluso dispuesto a vestirse de Papá Noel. Pero hoy, lo más urgente es llenar las ollas.

“Necesitamos todo: papas, arroz, zanahorias, aceite, pollo, golosinas, juguetes en buen estado. El año pasado cociné más de 300 pollos y este año todavía no tenemos ni uno”, relató. También pidió algo que suele pasarse por alto: bandejas, tuppers y cubiertos. “El año pasado los chicos comieron con la mano. Ver eso me partió el alma. Por eso hoy pido hasta esos tuppers de helado que no usás en tu casa. Diez bandejas son diez chicos que pueden comer”.

Las imágenes que guarda Adriana son difíciles de olvidar: niños esperando en la ruta, descalzos, entre espinas, aguardando una bandeja de comida caliente. “Ellos nos esperan así, con el plato vacío y la esperanza intacta”, dijo.

Mamás que cocinan todo el año, un día para ser servidas

La cena de Navidad tiene además un gesto especial: ese día, las mamás que cocinan durante todo el año descansan. “Cocinan hasta la tarde, se van a bañarse, a cambiarse, y después nosotros las servimos. Ese día las mimamos. Ellas nos enseñaron a amar al prójimo”, contó Adriana.

Para esa noche, también se necesitan voluntarios que se sumen como mozos, personas que quieran servir, compartir y acompañar. “Siempre se suma gente que se entera por las redes y viene a ayudar. Todos son bienvenidos”, invitó.

Una realidad que duele

La situación social golpea cada vez más fuerte. “Volvimos a los tiempos de la pandemia. Un kilo de carne cuesta casi 20 mil pesos. Una mamá con siete hijos no puede comprar carne, hace estofado para que alcance. Hoy un asado es una milanesa, si es que se puede”, describió.

De los 12 padrinos con los que comenzó la obra solidaria, hoy quedan solo cinco. “Seguimos gracias a la fe, al esfuerzo diario y a la solidaridad del pueblo salteño. El Tribuno fue el primero que mostró cuando comíamos en el piso. Gracias a eso hoy tenemos este comedor”, recordó.

Cómo ayudar y ser parte de esta Navidad

Las donaciones se reciben en el comedor Jesús Te Ama, ubicado en manzana 142 C, lote 14, Atocha 3. También se pueden coordinar aportes y retiros de donaciones al WhatsApp 387 476 2304.

“No pido grandes cosas. Un pollo, una gaseosa, un pan dulce, un kilo de papa. Solo por esta vez. Queremos que los chicos tengan una Navidad feliz”, pidió Adriana.