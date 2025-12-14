Clima en Salta: una ciudad de la provincia fue la segunda más calurosa del país y así será la última semana previa al verano

Casi toda la provincia tuvo una temperatura infernal este domingo y a las 16 fue el pico de la máxima: de hecho, dos de las tres ciudades más calurosas de la Argentina son del norte salteño. Sin embargo, en las próximas horas habrá un alivio y bajará considerablemente, según contó el meteorólogo Edgardo Escobar a El Tribuno.

"La capital salteña tuvo una máxima de 33,4º a las 16, mientras que San Ramón de la Nueva Orán llegó a 37,5º y se convirtió en la segunda ciudad más calurosa del país (solo por detrás de La Rioja -38,7º- y apenas por delante de Tartagal que tuvo 37,4º)", dijo.

Para esta noche hay alerta amarillo por tormentas en diferentes zonas de la provincia e ingresará un sistema frontal esta noche con probables precipitaciones a última hora. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que las zonas afectadas serán: Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zona baja de Chicoana, zona baja de La Caldera, zona baja de Rosario de Lerma, zona montañosa de Cafayate, pre Puna de Iruya, pre Puna de Orán y pre Puna de Santa Victoria.

"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que podrían ser superados en forma puntual", entre las 18 y las 6AM del lunes.

Además, Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera, General José de San Martín, yunga de Iruya, yunga de Orán, yunga de Santa Victoria y Rivadavia

tendrá alerta por tormenta y "el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual".

Así estará el resto de la semana

Escobar comentó que para este lunes se esperan probables tormentas y precipitaciones "con descenso de temperatura y la máxima llegará a los 22º, mientras que la mínima podría estar en 15º y 16º".

Entre el martes y el sábado, la temperatura irá mejorando paulatinamente: "Para el martes se espera una máxima de 26º o 27º y una mínima de 13º con cielo parcialmente nublado. El miércoles tendrá una máxima de 27º; para el jueves se espera 30º de máxima y para el viernes una máxima de 32º. Todos estos días serán con poca nubosidad".

¿Cuándo arranca oficialmente el verano?

Este domingo 21 de diciembre la primavera habrá llegado a su fin y las 15.03 arrancará el verano.