El engaño duró poco: un falso vecino fue descubierto en un jardín de Grand Bourg

La escena podría haber pasado inadvertida de no ser por un detalle clave: alguien que no parecía estar donde debía. En una calle tranquila de barrio Grand Bourg, un hombre merodeaba el jardín de una vivienda con movimientos que llamaron la atención durante un patrullaje preventivo, una de esas situaciones en las que la intuición y la presencia policial juegan un rol decisivo.

El hecho ocurrió el viernes sobre calle Zucre, cuando efectivos de la Comisaría 16 advirtieron la presencia del sujeto dentro del perímetro de una casa. No había signos de violencia visibles ni una denuncia previa, pero su comportamiento resultó lo suficientemente sospechoso como para motivar una intervención inmediata.

Al ser abordado, el hombre intentó presentarse como un conocido de los propietarios, una coartada que buscaba justificar su presencia en el lugar. Sin embargo, la explicación duró poco. En diálogo con el dueño del inmueble, los policías confirmaron que no existía ningún vínculo y que el individuo no tenía autorización para permanecer allí.

Identificado, se trataba de un joven de 23 años en situación de calle, según confirmaron fuentes oficiales. De acuerdo con las primeras actuaciones, el hombre intentaba sustraer elementos del jardín, lo que terminó de cerrar el cuadro que motivó su demora en el lugar.

Tras constatar la situación, el sujeto fue detenido por tentativa de hurto y violación de domicilio, dos figuras penales que suelen aparecer asociadas en este tipo de episodios, especialmente cuando la maniobra es detectada antes de concretarse el robo.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Penal 1, que tomó intervención para avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes y definir la situación procesal del acusado.

Esta vez, el engaño no prosperó. Lo que comenzó como una maniobra silenciosa terminó expuesto en pocos minutos, en una escena que alteró la rutina del barrio pero evitó consecuencias mayores gracias a una intervención a tiempo.