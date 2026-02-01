Colonia Santa Rosa: nueva gerente general del hospital

La gerencia general del hospital Elias Anna, cabecera del área operativa I, de Colonia Santa Rosa, está a cargo de la médica Caroline Carvalho da Silva, quien reemplazará a Daniel Benítez.

También, asumió el médico Carlos Daniel López como gerente de Atención a las Personas de esa institución. Ambos fueron puestos en funciones en un acto encabezado por el subsecretario de Gestión de Salud, Luciano Giasso, quien le entregó copia del instrumento administrativo de designación, firmado por el ministro de Salud Pública, Federico Mangione.

El funcionario transmitió el saludo del titular de la cartera y ofreció todo el apoyo del Nivel Central ministerial a la nueva gestión sanitaria, instando al personal a trabajar en equipo, con empatía, y con máxima dedicación para la atención a la comunidad.

Por su parte, Carvalho agradeció al ministro Mangione por la confianza. "Asumo esta responsabilidad con compromiso y predisposición, para brindar lo mejor de mí, de mi experiencia en APS y de mis servicios a este hospital", dijo.

Carvalho es médica, graduada en la Universidad Barceló, en La Rioja y tiene posgrado en Medicina Familiar. Se desempeñó como profesional en el servicio de emergencias del hospital de Pichanal y en clínicas privadas de Orán.

Trabajó en el proyecto "Mais Médicos Pelo Brasil", en San Pablo, iniciativa del Gobierno brasileño para acercar médicos a regiones con escasez de profesionales con foco en APS.