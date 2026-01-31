Boca, más que obligado

Boca, en su afán de levantar cabeza y reponerse de la derrota en La Plata, enfrenta a Newell´s, en la mítica Bombonera, a partir de las 19.15, en la continuidad de la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El árbitro designado para este encuentro será Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Adrián Franklin y será televisado por ESPN Premium.

El xeneize tuvo un irregular comienzo en el torneo, ya que debutó con un triunfoante Deportivo Riestra por 1 a 0, pero en su siguiente presentación cayó frente a Estudiantes, en La Plata, por 2 a 1.

En este contexto, el conjunto dirigido por Claudio Úbeda ocupa la octava posición de la zona A con tres puntos, aunque todavía queda mucho camino por recorrer hasta que se definan los clasificados a los playoffs.

El entrenador del club de La Ribera tendría pensado apostar por los juveniles Gonzalo Gelini e Iker Zufiaurre como titulares en la delantera junto al Changuito Zeballos.

En la última práctica, Sifón Úbeda se inclinó por los dos pibes de las Inferiores en lugar de Kevin Zenón y Ángel Romero, una de las recientes incorporaciones, quienes habían estado en el once que el cuerpo técnico probó en el entrenamiento del viernes.

De esta manera, los juveniles se perfilan para ser titulares contra el conjunto rosarino. Zufiaurre ya había sido el nueve del xeneize frente al pincha por la lesión de Lucas Janson y los otros tres centrodelanteros, mientras que Gelini ingresó en el complemento y asistió a Zeballos para el descuento.

La presencia de Zufiaurre en lugar de Romero se da debido a que el paraguayo llegó sin haber realizado la pretemporada con el plantel profesional tras su salida de Corinthians y si bien estará en el banco de suplentes, no irá desde el arranque.

Una fija en la formación de Boca será el debut de Santiago Ascacíbar, flamante incorporación, quien junto a Ander Herrera ingresarán en lugar de Tomás Belmonte y Williams Alarcón, respectivamente.

Newell´s, por su parte, es uno de los equipos que todavía no conoce el sabor de la victoria teniendo en cuenta que en la primera fecha cayó 2 a 1 como visitante ante Talleres de Córdoba, mientras que en su siguiente presentación se tuvo que conformar con un agónico empate ante Independiente como local.

Es por esto que los dirigidos por la dupla conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez irán en busca de su primer triunfo en el 2026.

Boca, ante su gente, buscará la victoria.

Perdió socios

Boca perdió más de 40 mil socios en apenas un año, según un informe oficial de la AFA al cierre del año pasado.

Se trata de una caída inédita del padrón que registró una baja del 12,8%, ya que el xeneize pasó de 323.853 socios en 2024 a 282.644 en 2025, lo que representa una pérdida concreta de 40.942 personas en tan solo doce meses.

El retroceso es el más pronunciado de los últimos años y marca un quiebre en una institución históricamente asociada a la masividad. El impacto no es solo estadístico. Boca construyó gran parte de su identidad sobre la idea de ser el club más popular de la Argentina, resumida durante décadas en el lema "la mitad más uno".