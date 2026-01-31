River le hará frente a un verdadero canalla en Arroyito

River, con el propósito de quedarse con el triunfo que le permita seguir con puntaje ideal y en lo más alto, vista a Rosario Central, en el Gigante de Arroyito, desde las 21.30, por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, correspondiente a la zona B.

El encuentro contará con el arbitraje de fue Facundo Tello, quien será secundado desde el VAR por Andrés Merlos y se podrá ver a través de TNT Sports Premium.

El millonario llega a este partido con puntaje ideal, luego de lo que fue un muy buen inicio en el Apertura. En la primera fecha, los dirigidos por Marcelo Gallardo vencieron a Barracas Central 1-0, mientras que en su siguiente presentación dieron una muestra de carácter para superar a Gimnasia de La Plata, en condición de local, por 2 a 0.

Este buen arranque le permite a la banda llegar a este complejo duelo como líder en su zona junto a Independiente Rivadavia de Mendoza, con seis unidades cada uno.

En lo que respecta al equipo, el Muñeco Gallardo, en comparación al que derrotó al lobo, deberá realizar un cambio obligado por la expulsión de Matías Viña. Si responde bien, Marcos Acuña podría ser titular, caso contratio, Lautaro Rivero podría jugar como lateral por izquierda y Paulo Díaz como zaguero central.

Rosario Central, por su parte, viene de abrochar una gran victoria el superar a Racing, en el Cilindro de Avellaneda, por 2 a 1, lo que le permitió recuperarse de la derrota en condición de local en el debut ante Belgrano de Córdoba, en un partido que se le escapó de manera increíble en el final.

Los dirigidos por Jorge Almirón, que el año pasado protagonizaron una de las mayores polémicas de los últimos tiempos luego de que la AFA le inventara de la noche a la mañana el título de Campeón de Liga, quieren dejar los tres puntos en casa que les permita posicionarse en las primeras posiciones de la zona B y afianzarse como uno de los candidatos a pelear por un título.

El canalla y River, dos equipos con ambición, se miden en Rosario.

Páez se calzó la pincha de trabajo

Kendry Páez ya se puso a las órdenes de Marcelo Gallardo y sumó su primer entrenamiento en River tras arribar desde el fútbol europeo. El volante ecuatoriano, que llegó desde Chelsea a préstamo y sin cargo por 18 meses (sin opción de compra), no figura obviamente entre los concentrados que viajaron a Rosario para enfrentar a Central.

De esta manera, su debut en el millonario recién se daría el próximo sábado, en el estadio Monumenta, desde las 20, en el duelo ante Tigre, por la cuarta fecha.