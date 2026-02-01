General Güemes: protesta de seguridad en el Hospital Joaquín Castellanos

Trabajadores de vigilancia privada, que se desempeñan como guardias de seguridad en el hospital Joaquín Castellanos de la ciudad de Gral. Güemes, dieron inicio a una quita de colaboración, en repudio al despido de trabajadores, relacionado con la disminución del presupuesto asignado a la empresa de seguridad que obliga a disminuir la cantidad de vigiladores en el hospital.

Desde junio del 2025, la empresa Track se hizo cargo de la seguridad en el hospital, en reemplazo de una empresa anterior, que mostró serias falencias tanto administrativas como laborales. A partir de esa fecha, 6 guardias tuvieron a su cargo, la cobertura diaria de los sectores más vulnerables del nosocomio en distintos turnos.

A pesar, que el sueldo percibido no era el estipulado por el convenio, los guardias cumplían con la tarea asignada con recargos, para poder dar cobertura a un objetivo de grandes dimensiones. "Nunca se cumplió con el convenio colectivo de trabajo, los vigiladores perciben un salario de 800.000 cuando el mínimo se encuentra estipulado en 1.500.000, son solo seis y deben trabajar más horas de las que se les pagan, para realizar un trabajo eficiente, a pesar de todo, se rebajó el monto del presupuesto asignado a la empresa Track, obligándola al despido de dos compañeras" explicó David Galarza, delegado regional de Sucta, quién aseguró, que van a acompañar a los trabajadores, exigiendo no solo la reincorporación del personal despedido, sino también los pagos correspondientes por convenio.

Las tareas que los guardias deben realizar en el hospital son rondines y control de sectores externos. El rondín recorre diariamente todos los sectores, comenzando por los consultorios externos, con el objetivo de prevenir cualquier tipo de inconveniente o situación irregular que se pudiera presentar. Entre los sectores con prioridad, donde debe haber una presencia permanente de los vigías se encuentran Pediatría, Guardia Médica y Neonatología. Otros sectores que debe controlar un rondín son Clínica Médica y Traumatología. La función de los vigías, no es la de involucrarse en forma directa en una situación de conflicto, sino la de mantener un contacto permanente con el personal policial, para prevenir cualquier situación de riesgo.

"El hospital es muy extenso, somos muy pocos para cubrir todo, sin embargo, lo hacíamos. Ahora con dos guardias menos, solo podremos cubrir las 24 horas el sector de guardia, descuidando Maternidad o Pediatría", indicaron.

" Nuestra presencia es muy importante, al punto tal, que en varios lugares donde solo llegamos con un rondín, nos pedían una presencia permanente, es decir, que, en vez de despedir personal, tendrían que haber incorporado más" declaró Daiana Segura, representante de los trabajadores en el hospital.

Con respecto al criterio utilizado por la empresa para despedir a dos trabajadoras explicó: "Eramos tres varones y tres mujeres, los varones son necesario para las guardias nocturnas, por eso se decidieron por las mujeres, pero aún no es definitivo, vamos a luchar para que nadie sea despedido" expresó Daiana.

Con respecto esta situación, desde la gerencia hospitalaria a cargo del Dr. Daniel Rallé, manifestaron que el hospital no tiene ninguna relación con la empresa, es un contrato directo con el Ministerio de Salud. "Nos solidarizamos con estos trabajadores que son muy necesario en este hospital, seguramente existen motivos económicos para que se haya tomado una determinación como ésta. De acuerdo a lo que me informaron, solo fue en Güemes, solo espero que haya una solución pacífica al conflicto" manifestó Rallé.