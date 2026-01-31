El debate que abre la caída de alumnos

Cecilia Adrogué, investigadora del Conicet y la Universidad de San Andrés y profesora de la Universidad Austral, también se refirió al informe que advierte sobre la caída de la matrícula. "Es importante mencionar que los efectos serán bien diferenciados según se trate del sistema de gestión pública o el sistema de gestión privada. En el primer caso, el presupuesto no está determinado por la demanda sino por las partidas presupuestarias asignadas, mientras que en el segundo, la matrícula es la que determina los recursos disponibles y estarán frente a un desafío mayúsculo para poder solventar con menos alumnos una estructura que les quedará grande".

Frente a este escenario, los autores proponen una serie de estrategias para aprovechar los recursos disponibles de manera más eficiente y basada en evidencia. Entre las alternativas, destacan la reorganización de secciones con baja matrícula, la reasignación del plantel docente hacia tutorías o programas que adapten la enseñanza al nivel de aprendizaje o la extensión de la jornada escolar.

Leyre Sáenz Guillén, magíster en economía y especialista en educación, sostiene: "Reducir la discusión de la caída de matrícula a 'menos alumnos por aula es mejor' es demasiado simplista: eso supone una relación lineal entre tamaño de clase y aprendizaje, cuando hay evidencia que muestra que hay heterogeneidades según el tamaño de las secciones y que menos no siempre es mejor. Los estudiantes aprenden tanto de sus docentes como de sus compañeros. El riesgo de empujar el sistema hacia aulas demasiado chicas es perder parte de ese aprendizaje entre pares. Como presenta el informe, este es un buen momento para poner sobre la mesa políticas con mucha más evidencia de impacto para mejorar la calidad educativa".

"Los artículos que se están publicando sobre el tema, todos plantean casi lo mismo; todos hablan en términos de oportunidades o riesgos. Creo que en realidad tiene oportunidades, pero también tiene muchos riesgos. Es decir: no es O, sino que es Y también; son las dos cosas a la vez. Con respecto a este grupo, a esta fundación ONG, Organización de Argentinos por la Educación, yo tengo ciertos reparos: los siento muy cercana al Gobierno nacional, y creo que tiene que ver con el financiamiento, de quién la está financiando. Los datos son reales, estadísticamente las cosas son correctas. Pero la direccionalidad del informe es otra cosa, es cómo interpretan los datos.", dijo David Gutiérrez, profesor adjunto de la cátedra Política Educacional, de la carrera de Ciencias de la Educación, de la UNSa.

Martín Nistal (Argentinos por la Educación) admite que el informe no detalla qué puede llegar a suceder con las instituciones que forman a maestros y profesores. Muchos menos cómo se articulará la transición con las universidades y instituciones de nivel superior. Porque se piensa que la baja en la matrícula sólo será cuestión de unos pocos docentes menos, pero la realidad es más compleja. Son menos docentes en los institutos de formación de docentes, será menos matrícula también en las universidades, quizás menos carreras de grado.

En Salta está la Educación Intercultural Bilingüe, una modalidad que resiste, con escuelas en zonas inhóspitas las cuales son muchas con calendario regionalizado, con plurigrados que necesitan albergues.

"En general las escuelas rurales no obedecen a temas de eficiencia, sino que es más bien atajar esos casos rurales, donde son casos aislados, donde muchas veces no hay muchos chicos, donde muchas veces hay aulas multinivel con chicos de diferentes edades; diferentes particularidades que no obedecen tanto a un pensamiento de eficiencia", dijo Nistal.

Algunos datos duros