Rosario de Lerma
Martín Nistal
sistema educativo argentino
Boca Juniors
River Plate
General Güemes
sistema educativo argentino
Colonia Santa Rosa
Pata Pila
Salta

Un desafío al tiempo: la Promoción 1958 vuelve al Salesiano

Los alumnos se reunirán al cumplirse 68 años de su egreso de la histórica institución educativa.
Domingo, 01 de febrero de 2026 01:00
La Promoción 1958 a pleno durante una salida de estudios.
La Promoción 1958 del Colegio Salesiano de la ciudad de Salta volverá a encontrarse el próximo 19 de febrero en una jornada cargada de emoción, memoria y gratitud, al cumplirse 68 años de su egreso de la histórica institución educativa que marcó a generaciones de salteños.

La reunión tendrá un significado especial, ya que coincidirá con la visita de uno de los exalumnos que reside en el exterior y que, después de muchos años, regresará a su tierra natal para reencontrarse con sus compañeros de juventud. Será, sin dudas, un abrazo demorado en el tiempo, de esos que condensan recuerdos, historias compartidas y el paso de toda una vida.

Durante el encuentro, los egresados participarán en un acto en el colegio, escenario de tantas vivencias compartidas: los recreos interminables, las travesuras de aula, las primeras amistades, las enseñanzas de los recordados sacerdotes y docentes salesianos, y los valores humanos y cristianos que marcaron su camino para siempre.

Aquellas aulas no solo formaron estudiantes, sino también lazos de amistad que resistieron el paso de las décadas y las distancias. Muchos de ellos hoy son abuelos, algunos incluso bisabuelos, pero al cruzar nuevamente las puertas del colegio volverán a sentirse aquellos jóvenes con guardapolvo, sueños enormes y el corazón lleno de proyectos por cumplir.

La memoria será protagonista en cada charla, en cada fotografía compartida y en cada nombre pronunciado con emoción, especialmente el de aquellos compañeros que ya no están físicamente, pero que siguen presentes en el recuerdo, en el afecto y en la historia común que une para siempre a la Promoción 1958.

Será una jornada para mirarse a los ojos y comprobar que, más allá del tiempo transcurrido, algo permanece intacto: el lazo invisible que nació en aquellos años de escuela y que ni la distancia ni el tiempo lograron romper.

Algunos de los alumnos que volverán a reunirse.

Para más información y contactos 

El reencuentro será también una oportunidad para que hijos, nietos y familiares conozcan de cerca el lugar donde comenzó a escribirse gran parte de la historia personal de estos ex-alumnos, en una institución que dejó huellas imborrables en sus vidas y que marcó a toda una generación de salteños.

Para mayor información, los familiares y ex-alumnos interesados en participar pueden comunicarse con Oscar Victoriano Sarmiento al teléfono 3876407612, o con Miguel Vanetta al 381156410671, o bien con el "Gringo" Checa al número 1150950636.

 

 

